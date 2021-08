Boca venció de visitante a Platense y Lanús quedó como único puntero

Boca Juniors, desde hace dos fechas dirigido por Sebastián Battaglia, consiguió su segundo éxito consecutivo en este campeonato de la Liga Profesional al vencer anoche como visitante a Platense, por 3 a 1, en el encuentro que cerró la jornada del miércoles por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



Norberto Briasco, que no fue convocado a la selección de Armenia para la fecha FIFA de la próxima semana, convirtió su primer gol con la camiseta boquense a los 23' del primer tiempo, aprovechando la salida en falso del arquero "calamar", el experimentado Jorge De Olivera.

Pero sobre el epílogo de esa etapa inicial un ex Boca Juniors como Nicolás Bertolo igualó para el conjunto dirigido por Leonardo Madelón.



Y en el arranque del complemento Boca se subió al triunfo con la conquista de otro experimentado futbolista como el "Pulpo" Diego González, que venció a De Olivera con un remate esquinado.

Hasta que en el quinto y último minuto de descuento, Cristian Pavón, que pasó de ser figura en la jornada pasada con Patronato a suplente, llegando desde el banco marcó un golazo de derecha, desde el borde del área, para sentenciar la victoria "Xeneize".

La descripción de los goles va de suyo con la discreta prestación de ambos equipos a lo largo de los 90 minutos, donde Boca pareció hacerse fuerte al principio, justamente hasta el gol de Briasco, para después mejorar Platense más por necesidad que por fútbol, transformando el desarrollo en un espectáculo deslucido y sin brillo alguno, aunque sea esporádico.



Pero la conclusión para Battaglia en ese buen pasaje de juego de su equipo, sin ser nada extraordinario ni mucho menos, fue que acertó con los cambios respecto de la agónica, e inmerecida, victoria sobre Patronato, por 1 a 0, de la fecha anterior.

Por el lado del local, la prematura salida por lesión de Mauro Bogado le quitó dinámica y movilidad a su mediocampo y entonces todo dependió de arrestos individuales de los más experimentados como el mencionado Bertolo y Facundo Curuchet, pero sin "punch" en ataque, donde Florián Monzón, hijo del "Moncho", hoy ayudante de campo de Julio Falcioni en Independiente, pagó constantemente el caro precio de la inexperiencia.



A pesar de ello, Platense terminó poniendo en aprietos a Boca sobre el final del cotejo y hasta podría haber alcanzado la igualdad en alguna de sus impetuosas incursiones ofensivas, pero cuando no quedaban vueltas en el reloj del árbitro Leandro Rey Hilfer apareció el cordobés Pavón para marcar "dos de dos" en el calendario de Battaglia como reemplazante de Miguel Russo.

Claro que después de este alentador comienzo de gestión frente a dos equipos que pelean el descenso, el próximo domingo "su" Boca afrontará un compromiso de otra magnitud cuando reciba a Racing Club, por la novena fecha del certamen, y allí se verá entonces donde está parado este ya exagerada y aceleradamente llamado "nuevo equipo de Battaglia".

Venció Lanús y es nuevo líder

Lanús se convirtió en el nuevo líder del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0, merced a los goles que en el primer tiempo anotaron José Manuel López (a los 14') y Ángel González (36').

El conjunto platense terminó con diez jugadores por la expulsión del colombiano Johan Carbonero a los 27m PT, lo que condicionó notoriamente el resto del cotejo.



Con la victoria, el "Granate" llegó a los 16 puntos y superó por uno a los que ahora son sus escoltas, Independiente y Racing.

Hay tres equipos que hoy podrán darle alcance (Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Aldovisi, todos con 13 unidades, que se medirán con San Lorenzo, Argentinos Juniors y River Plate, respectivamente), pero en cualquier caso los de Luis Zubeldía cerrarán la octava jornada en lo más alto.



Un dato que resume lo inestable, lo cambiante o lo dinámico del torneo argentino: en la fecha pasada Lanús fue goleado 5 a 1 por Vélez Sarsfield, que marcha en la parte de abajo de las posiciones.

Luego de los goles del "Granate", el "Lobo" platense fue con dignidad en busca del arco local durante el resto del encuentro, pero Lanús fue muy inteligente en la ocupación de los espacios: aprovechó al máximo la superioridad numérica, hizo circular con paciencia el balón y no le hizo falta aumentar el resultado para quedarse con los tres puntos y subir a la cima.



Igualdad 1 a 1 en Parque Patricios

Huracán y Vélez igualaron 1 a 1 en un emotivo partido jugado en el Palacio "Tomás A. Ducó". El uruguayo Jhonatan Candia puso en ventaja al "Globo" a los 2 minutos del primer tiempo y a los 18' del segundo Luca Orellano marcó la igualdad para Vélez.

El empate extendió a siete partidos la racha sin ganar para Huracán -5 igualdades y dos derrotas- tras el éxito en la primera fecha ante Defensa y Justicia (2-1),mientras que la "V" no pudo repetir lo hecho cuando goleó a Lanús.

Defensa y Justicia celebró en casa

Defensa y Justicia se sumó al lote de los que animan el torneo al derrotar como local a Newell’s Old Boys, por 2 a 0, con tantos de Gabriel Hachen y Francisco Pizzini.

Con esta victoria, el "Halcón" de Varela suma 11 puntos y alcanzó a su rival de ayer, a River Plate y a Atlético de Tucumán.

Además de arrojar un saldo negativo, el resultado confirmó una mala racha de Newell’s ante Defensa y Justicia, al que nunca pudo derrotar ni convertirle un gol en el estadio Norberto Tomaghello" de Florencio Varela.

Los tantos del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llegaron en el complemento y reflejaron en la red rival el mejor juego de los locales, ante un rival que no tuvo potencia en ataque y pese a los cambios que realizó el DT Fernando Gamboa, no se modificó el resultado y festejó Defensa y Justicia.

Rosario Central goleó a Arsenal

Rosario Central goleó 4 a 0 a Arsenal en un entretenido encuentro jugado en el "Gigante de Arroyito" y dejó de ser el último de la tabla, lugar que ahora ocupa el equipo de Sarandí.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Lucas Gamba, en tres ocasiones, y Marco Ruben, todos en el primer tiempo, en el cual el local estableció gran diferencia, al extremo que en apenas 15 minutos convirtió tres goles.

Arsenal mejoró un poco en el complemento con los cuatro cambios que hizo Israel Damonte, aunque solo llegó a los 12 minutos con una buena asistencia de Castro a Albertengo, pero Broun ganó muy bien el mano a mano.

Central reguló el desarrollo, hizo circular la pelota y llegó sin sobresaltos al final del encuentro, máximo cuando la visita se quedó con un jugador menos, por la expulsión del "Marciano" Jorge Ortíz, por aplicarle un puñetazo en la espalda a Ferreyra, sin pelota.

Así, Rosario Central se recuperó de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Bragantino. Jugó bien el reciente clásico con Newell´s y ayer salió del fondo de la tabla con una goleada.<