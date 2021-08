River Plate intentará volver a la victoria en el Monumental, ante Aldosivi de Mar del Plata

River Plate jugará hoy en el Monumental ante Aldosivi de Mar del Plata, que pasa por el mejor momento del ciclo de Fernando Gago, con la intención de volver a la victoria y acomodarse en los primeros puestos del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido que cerrará la octava fecha se jugará desde las 21 en el estadio "Antonio Vespucio Liberti", con Fernando Rapallini como árbitro y será televisado por TNT Sports.



El equipo de Marcelo Gallardo, con bajas importantes, intentará volver a la victoria luego del empate (1-1) ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque y acercarse a los primeros puestos de un torneo que todavía parece no tener un dominador.

El uruguayo Nicolás De La Cruz y el colombiano Jorge Carrascal se sumaron a la lista de lesionados que ya integraban los defensores Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana y Javier Pinola.

Gallardo tiene que rearmar el equipo y enfocarse rápidamente en el torneo local, uno de los títulos que todavía tiene pendiente el exitoso ciclo del "Muñeco".



Aldosivi afrontará este encuentro en medio del mejor momento del ciclo de Fernando Gago como entrenador, ya que suma 13 puntos y cuatro partidos sin perder con tres triunfos y un empate.

Desde que asumió en febrero, el equipo del exvolante de Boca y el seleccionado argentino no había podido hilvanar una racha similar: con cuatro triunfos en siete fechas ya superó los tres en trece encuentros de la pasada Copa de la Liga.

Gago encontró a los mejores intérpretes para su idea y por cuarto partido consecutivo tiene la posibilidad de repetir a los once iniciales.



River y Aldosivi registran un antecedente cercano, ya que se enfrentaron el pasado 9 de mayo en el Monumental y fue goleada del dueño de casa por 4-1, destacándose que en Primera, River nunca cayó ante Aldosivi que solo rescató un empate (1-1) en el campeonato de 2015, en Núñez.

Otros tres encuentros

Abriendo la jornada de hoy, Godoy Cruz de Mendoza será local ante Unión de Santa Fe, desde las 14.15, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de Fox Sports Premium.

Godoy Cruz viene de superar a River (2-1) e igualar con Huracán (1-1) en su casa y suma 10 puntos en el campeonato.

Por su lado, Unión -dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal y de flojo torneo-, apenas tiene seis unidades, con una victoria de local frente a San Lorenzo (4-0). De visitante solamente cosechó dos puntos sobre nueve.

El historial favorece a los mendocinos con cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas.



Más tarde, Argentinos Juniors recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio Diego Armando Maradona, desde las 16.30, con arbitraje de Mauro Vigliano y transmisión abierta de la TV Pública.

Argentinos tiene 12 puntos y si bien depende de diferentes resultados, en el caso de ganar alcanzará la línea de los punteros Racing e Independiente.

Otra es la realidad en Talleres, uno de los equipos más regulares de los últimos torneos, que de llevarse una victoria en La Paternal será primero con 16 unidades.

Argentinos y Talleres tienen un largo historial entre sí, con una leve ventaja del "Bicho" de tres partidos (20 triunfos sobre 17 caídas) en un total de 49 ocasiones.



Luego, San Lorenzo, inmerso en una crisis deportiva a causa de los malos resultados y un enrarecido ambiente en el seno de su plantel a causa de la relación de los paraguayos Oscar y Ángel Romero, visitará a Estudiantes de La Plata, un rival que en caso de ganar puede llegar a la punta del certamen.

El cotejo se jugará en el Estadio "Uno Jorge Luis Hirschi" desde las 18.45, con el arbitraje de Yaél Falcón Pérez y televisado por Fox Sports.



La crisis golpea a San Lorenzo, con apenas un punto conseguido de los últimos 12 que jugó, sumando tres derrotas consecutivas (Unión, Talleres y Argentinos Juniors) y 409 minutos sin convertir un gol, con el equipo a cargo del uruguayo Paolo Montero.

Hace rato que los buenos resultados no están asociados al "Ciclón", que tras un buen inicio en esta LPF, ganando siete de nueve unidades en las primeras tres fechas, cayó en un pozo que poco a poco lo aleja del protagonismo de los primeros puestos.

Sin embargo, en San Lorenzo siempre hay margen para mayores desventuras y, como es costumbre en los últimos tiempos, la crisis alcanza al plantel de la mano con la problemática relación de los hermanos Ángel y Óscar Romero con sus compañeros, cuerpo técnico y dirigencia.



Por el lado de Estudiantes, el "Pincha" tiene 13 unidades y si vence puede ser el único o uno de los punteros al sobrepasar los 15 de Racing e Independiente, todo un incentivo para el equipo que dirige Ricardo Zielinski que suma cuatro sin perder, con 10 puntos de los 12 últimos jugados.