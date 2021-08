Racing empató con Central Córdoba y alcanzó en la punta a Independiente, que perdió en Tucumán

Racing estuvo atento a lo que pasó en Tucumán más temprano. Y, con la derrota de Independiente, salió a la cancha a disputar la octava fecha de la Liga Profesional ante Central Córdoba de Santiago del Estero con la presión de ganar para quedar como único puntero del torneo.

Pero no pudo superar ese lindo desafío para medir las aspiraciones de cara al futuro e igualó sin goles ante los santiagueños.

El inicio del cotejo fue un movimiento calibrado de ambos lados, se presentó de ida y vuelta, pero equilibrado. Sin claridad, pero con mucha movilidad y presión alta por ambos lados. A los 17', el local armó linda jugada entre Lovera y Copetti que concluyó Miranda con un remate elevado.

Replicó la visita a los 20', con un centro de Alejandro Martínez que Brochero empujó a lo que parecía gol, pero Gabriel Arias salvó a su valla, mientras que en el tramo del primer tiempo, se repartieron la pelota y, decididamente, jugaron lejos de los arcos.

Algo similar pasó en el segundo tiempo y aunque los dos conjuntos buscaron ganar con sus armas, abusaron de los centros y pelotazos y no pudieron romper ambos muros defensivos. Algunas insinuaciones mediante la pelota parada fue lo más interesante que elaboraron, sin inquietar mucho a los arqueros y el pitazo final de Andrés Merlos los halló igualados, 0 a 0.

Independiente perdió el invicto en tucumán

Independiente perdió en el estadio "José Fierro" el invicto de siete fechas que ostentaba en el campeonato en apenas un minuto, el que transcurrió entre los 40 y 41 del segundo tiempo, cuando en una llamarada de efectividad el local, Atlético Tucumán, lo superó por 2 a 0 en el marco de un partido equilibrado, correspondiente a la octava jornada del certamen.

Independiente llegó a Tucumán para defender no solamente la punta del campeonato, sino también su posición en la Tabla Anual que lo clasifica para la Copa Libertadores 2022, pero afrontó este compromiso con un equipo diezmado esencialmente por lesiones.

Sin embargo, el "Rojo" se las ingenió para generar opciones de gol ante el siempre efectivo arquero Christian Lucchetti, de 43 años. Sin embargo, esta vez no estuvo fino su goleador, Silvio Romero, y todo su fútbol pasó sustancialmente por Alan Velasco.

Por el lado de Atlético Tucumán, su irregular tránsito en estas ocho fechas de campeonato lo tienen por diferencia de gol en la duodécima posición del certamen en el término inmediato del final del encuentro, pero sin embargo solamente a cuatro unidades de Independiente.

Es que hasta los 40 minutos de la segunda etapa nadie hubiese apostado por otro resultado de un 0 a 0 repetido para la visita, que venía de igualar con Defensa y Justicia por el mismo marcador en el Libertadores de América en la fecha anterior.

Pero justo en ese minuto redondo el ingresado cinco antes, Franco Tesuri, trabó más fuerte que el pibe Patricio Ostachuk, hoy ubicado como volante por derecha, y su posterior cesión hacia el medio para la entrada "franca" de Franco Mussis derivó en el primer tanto del ex San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata con la camiseta albiceleste del "Decano".

Y apenas un minuto después volvió a aparecer Tesuri, pero esta vez para definir de manera muy parecida a la de Mussis, con un derechazo bajo, a la derecha de Sebastián Sosa, cuya estirada resultó insuficiente para evitar el mazazo final y gran festejo de los tucumanos.

Igualdad 1 a 1 entre Patronato-Banfield

Patronato de Paraná igualó 1 a 1 con Banfield, merced a los goles para el local de Nicolás Delgadillo a los 38 minutos y de Luciano Pons a los 77´ para el "Taladro".

Con este resultado, Patronato, de buena campaña y ocho sin perder en Paraná, tiene doce puntos, y Banfield llega a ocho unidades.

Patronato justificó su ventaja del primer tiempo por lo hecho en los minutos iniciales cuando creó cuatro chances inmejorables, en las que no anotó por la tarea de Facundo Altamirano.

Todo lo contrario sucedió en la jugada del gol, ya que la defensa banfileña se "durmió" en un lateral y apareció en soledad Nicolás Delgadillo para alegría del equipo local.

Patronato pagó caro la falta de fineza en los metros finales y al no sacarle provecho a las contras, terminó empatando 1 a 1 con el cabezazo goleador de Pons para el "Taladro".