Boca visita a Platense y Vélez Sarsfield a Huracán

Boca Juniors, que comenzó ganando en el nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Sebastián Battaglia, visitará a Platense buscando hilvanar otra victoria, por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio de Platense, arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal Fox Sports Premium.

Boca tiene 7 puntos en el torneo, con una única victoria conseguida el sábado pasado en "La Bombonera" sobre Patronato (1-0) en el inicio del ciclo de Battaglia, quien asumió relevado a Miguel Ángel Russo, despedido a raíz de la mala campaña.

Su rival, Platense, sumó 6 unidades y en su última presentación igualó en Santiago del Estero con Central Córdoba (2-2).

La intención de Battaglia es incluir al juvenil Aaron Molinas desde el inicio, luego de buenos destellos que mostró ante Patronato cuando ingresó a jugar el cuarto de hora final, junto al extremo santiagueño Exequiel Zeballos, autor de la jugada previa al gol de Vázquez.

El ingreso de Molinas y la posible presencia del colombiano Jorman Campuzano, luego de superar un problema familiar que le impidió estar con Patronato, son las novedades de Boca.

En Platense, el entrenador Leonardo Madelón tiene un par de dudas para terminar de definir la formación y lo hará pasado el mediodía de hoy.

Previamente, Huracán, que suma seis fechas sin ganar, recibe a un Vélez en alza tras la goleada ante Lanús, a las 18.45 en Parque de los Patricios, con arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.

El "Globo" (7 puntos y el peor promedio hasta ahora), lleva seis partidos sin ganar con cuatro empates y dos derrotas, mientras que Vélez (6) llega más aliviado tras golear a Lanús (5-1), cortando una racha de cinco partidos sin triunfos y sin marcar.

El resto

Abriendo los cotejos de hoy, Rosario Central, ubicado en el último puesto, recibirá a Arsenal de Sarandí, que está anteúltimo, desde las 14.15, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por Fox Sports Premium.

Central tiene solo 4 puntos, ya que por participar en la Copa Sudamericana descuidó un tanto el torneo local, en el que empató el domingo el clásico con Newell's. Hoy no tendrá a su máxima figura, el lesionado Emiliano Vecchio, ingresando el venezolano Michael Covea.

Arsenal suma solo 5 puntos, viene de ser goleado por Racing Club (3-0) en el debut de su entrenador Israel Damonte, quien reemplazó en el cargo a Sergio Rondina.

Luego, Lanús tratará de dejar atrás la goleada que sufrió ante Vélez, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, que no gana de visitante desde hace diez partidos. Se medirán a las 16.30, televisado por Fox Sports y arbitrado por Nazareno Arasa.

Lanús (13 unidades) es el equipo más goleador del certamen con 14 tantos, siete del veterano José Sand, pero ha recibido 13 goles, siendo la defensa más vulnerable de la LPF.

Gimnasia esta décimo tercero con 9 unidades, en mitad de la tabla y viene de empatar 1 a 1 como local ante River Plate, siendo su objetivo puntual aumentar su promedio, ya que solo supera a seis equipos en la tabla.

Mas tarde, Defensa y Justicia recibe a Newell's Old Boys, en partido en el que ambos querrán volver al triunfo tras empatar ante Independiente y Rosario Central, respectivamente.

Jugarán desde las 16.30 en el "Norberto 'Tito' Tomaghello", con el sureño radicado en Lincoln, Darío Herrera, como árbitro y será transmitido por la TV Pública y ESPN.

Defensa (8 unidades) sumó un punto contra el líder Independiente (0-0), mientras que Newell's (11) igualó con Rosario Central (1-1) en el clásico disputado en el "Marcelo Bielsa".

El entrenador Sebastián Beccacece, quedó conforme con la actuación de sus dirigidos contra el puntero del campeonato y podría repetir la formación por tercer partido consecutivo.

Por el lado de la "Lepra", que aún no ganó de visitante, Fernando Gamboa deberá realizar dos variantes, ya que el delantero Jonatan Cristaldo sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo y quedó afuera de los convocados, al igual que Pablo Pérez, por precaución.