Manuel Vicentini: "Tenemos el objetivo muy firme de empezar a ganar de visitante"

El arquero de Sarmiento, Manuel Vicentini, reconoció que ganar de visitante sigue siendo "la deuda pendiente" del equipo de Junín, en la previa al viaje de hoy a Santa Fe, para enfrentar mañana a Colón, por la octava fecha del Torneo de la Liga Profesional.

En diálogo con Democracia, el capitán del Verde también destacó el triunfo del viernes pasado frente a Atlético Tucumán, por 3 a 0 en el Estadio Eva Perón, y consideró que fue una de las mejores presentaciones del club de Junín en lo que va de su estadía en Primera División.

"Fue de lo mejor que mostramos en la Liga, con mucha dinámica, si bien creo que en el primer tiempo erramos bastantes goles y ellos tuvieron alguna situación que pudieron haber convertido. Me quedo con el segundo tiempo, en el que anulamos a Atlético Tucumán y pudimos hacer la diferencia", expresó Vicentini, quien resaltó que la victoria ante el Decano aseguró al equipo una inyección de confianza de cara al duelo contra el Sabalero, vigente campeón del fútbol argentino, y para recibir luego a River, en el Eva Perón, por la novena fecha.

"Esta victoria vale tres puntos como todas, pero al fin y al cabo nos da la confianza de saber que podemos hacer cosas interesantes dentro de la cancha y que todos los jugadores pueden convertir goles y ser importantes cuando les toca entrar", reflexionó Vicentini, haciendo hincapié en las anotaciones del lateral izquierdo Lautaro Montoya y el delantero Patricio Cucchi, uno de los refuerzos que llegaron a Junín para el presente campeonato.

Asimismo, el arquero santafesino admitió que Sarmiento se plantea como "gran objetivo" empezar a sumar de a tres en condición de visitante, algo que no ha logrado desde el ascenso, y que le permitiría escalar posiciones en la tabla de posiciones y engrosar el promedio para la permanencia. "Vamos a Santa Fe con el objetivo firme de sumar de visitante, que es la deuda pendiente que tiene este equipo. Es el gran objetivo ahora, así como también mantener la solidez que estamos mostrando de local", afirmó.

En la misma línea, explicó las dificultades que plantea la Liga Profesional en el hecho de no haber exhibido fuera de Junín la misma solvencia que en el Eva Perón. "No se han dado los triunfos de visitante, por la exigencia de la categoría y así como nos sentimos muy cómodos de local, seguramente les ocurre lo mismo a nuestros rivales", reconoció.

Y agregó: "El nivel de Primera División es altísimo, pero sabemos que todo lo que traigamos de visitante será importante para sumar en la tabla de posiciones y en los promedios sobre todo. Es nuestra deuda y estamos convencidos de que podemos saldarla".