Luciano Gondou: "Estoy en un buen momento y mis compañeros me dan mucha confianza"

Luciano Gondou es una de las revelaciones de Sarmiento en lo que va de la temporada. Figura en el equipo de Reserva campeón del semestre pasado y ya como una pieza consolidada en el plantel de Primera División, el joven delantero oriundo de Rufino, Santa Fe, de 20 años recién cumplidos, vive el mejor momento de su carrera deportiva y con un largo recorrido por delante para alcanzar su techo.

El viernes por la noche, volvió a ser tema de conversación entre simpatizantes y analistas del fútbol nacional, luego de haber anotado el tercer tanto en la victoria del Verde sobre Atlético Tucumán, en el Estadio Eva Perón, luego de una gran jugada individual, que incluyó una combinación con el volante derecho Gabriel Graciani, para finalizar con una contundente definición en el arco defendido por Christian Lucchetti.

Gondou es una de las caras de las levantadas del equipo juninense, tanto en cuanto a resultados como en efectividad a la hora de atacar. Es que el Verde, en las primeras cuatro fechas del Torneo de la Liga Profesional, solo había conseguido anotar un gol -precisamente, contra Platense, obra de Gondou-, mientras que, en las últimas tres, ya lleva convertidos seis.

En diálogo con Democracia, el delantero santafesino consideró que la victoria ante el Decano tucumano fue la mejor performance de Sarmiento en lo que va del semestre y destacó que el club de Junín llega con buenas sensaciones al duelo del próximo martes, de visitante en Santa Fe, frente a Colón, vigente campeón del fútbol argentino.

"Creo que hicimos un gran partido, como lo habíamos hecho también en casa con Rosario Central y Platense, pero este, contra Atlético Tucumán, porque pudimos hacer más goles, crear situaciones y estar sólidos, posiblemente fue el más completo", expresó Gondou, quien explicó las razones por las cuales el Verde pudo aumentar su cuota goleadora en las últimas fechas.

"Tiene que ver con la convicción que fuimos logrando como equipo y afianzarnos dentro de la cancha. Pero seguimos siendo los mismos de siempre, tratamos de jugar cuando se puede y plasmar lo que entrenamos en la semana. La confianza y el entendimiento entre los compañeros es lo que permite que lleguen los goles", afirmó.

Por otra parte, el goleador de Rufino reconoció que los tres puntos ante los tucumanos llegaron en el momento justo, ya que ahora Sarmiento deberá enfrentar a Colón y luego a River, en menos de diez días.

"Sí, claro, era importante ganar y aún más contra los equipos que son más directos en nuestra pelea. Ahora vienen dos partidos muy duros, contra dos muy buenos rivales, y hay que estar a la altura. Ojalá podamos traer algo de Santa Fe", reflexionó.

Enfocado en jugar

El gol de Gondou llegó en el minuto 40 del segundo tiempo. Si bien Sarmiento ya era amplio dominador de las acciones, la conquista sobresalió por la gran jugada fabricada por el rufinense, en combinación con Graciani.

En su relato de aquella secuencia, recordó en detalle la situación y destacó la influencia del DT Mario Sciacqua. "Recuerdo que vino un rechazo de Yair (Arismendi) desde nuestra área y peleé la pelota con los centrales de Atlético Tucumán. Cuando engancho hacia afuera, veo que pasa el 'Tano' (Graciani) y se la di de taco. Y ahí recordé que Mario siempre me pide que vaya al área, así que piqué, recibí un muy lindo centro del Tano y por suerte lo pude definir", rememoró, al mismo tiempo que admitió que puede estar transitando el mejor momento en lo que va de su trayectoria deportiva.

"Sí, me siento muy bien y mis compañeros me dan confianza. Trato de aprovechar los minutos que me tocan en cancha y si vienen con goles, bienvenido sea", subrayó Gondou, quien en la fecha anterior, en la derrota de Sarmiento de visitante frente a Defensa y Justicia, fue observado de cerca por representantes del club italiano Benevento, aunque aclaró que no se apartó siquiera un minuto de su preocupación principal en la actualidad.

"Me enteré de que habían ido a verme después del partido, porque me escribieron algunos amigos comentándome, pero la verdad, hoy estoy enfocado en jugar y no estoy pendiente de esas cosas", concluyó.