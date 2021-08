Vulnerabilidad en el juego aéreo y ataques veloces: la identidad de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán, el próximo rival de Sarmiento, visita Junín con el deseo de conseguir la segunda victoria en condición de visitante y de retomar la senda de los tres puntos tras perder con Gimnasia Esgrima La Plata y empatar con Aldosivi de Mar del Plata en las últimas fechas.

A lo largo de estas seis jornadas, Atlético consiguió ocho unidades (producto de dos triunfos e igual cantidad de empates y derrotas) con una marca de siete goles a favor y ocho en contra (menor a la del Verde que tiene -6), y se ubica en la posición N° 14.

Un triunfo sería muy importante ya que no solo implicaría regresar a la senda de la victoria y un voto de confianza, sino que alcanzaría las once unidades y podría trepar en la tabla de posiciones si se dan una serie de resultados durante el fin de semana.

Otro aspecto llamativo es la jerarquía de nombres que posee el plantel, de futbolistas experimentados y paso por numerosos equipos como el arquero Cristian Lucchetti, el defensor Santiago Vergini, y los mediocampistas Ciro Rius, Cristian Erbes o Franco Mussis.

Esto, sumado a la alternativa presente en el banco de suplentes, a través de jugadores promovidos desde la cantera del club, le da la posibilidad al director técnico De Felippe de combinar experiencia y juventud.

Así juega el conjunto tucumano

El conjunto que dirige técnicamente Omar De Felippe desarrolla su juego a partir de un esquema de 4-4-2. A lo largo de las seis jornadas disputadas en la Liga Profesional, Atlético impuso el protagonismo, a través de la posesión del balón, en tan solo en dos ocasiones: ante Lanús (52% vs 48%) y Aldosivi (59% vs 41%).

En el resto de los encuentros, el Decano se vio superado, tratando hacer valer la manera de juego a través de la efectividad, no siempre lograda.

En lo que hace al fundamento futbolístico ofensivo del conjunto tucumano, se puede ver que es un equipo que ataca con pocos hombres a través de la vía de ataques directos: estos consisten en acciones en velocidad, directas al arco contrario, y en las que se deposita una gran responsabilidad a la resolución individual de los jugadores en ofensiva, quienes (generalmente) resuelven por improvisación y no por una acción colectiva coordinada como ocurrió ante Godoy Cruz y Aldosivi.

Una observación que se desprende de lo anterior es la ausencia de una carta de gol en el equipo del DT De Felippe: el mediocampista Ramiro Carrera, de gran velocidad, buen remate de media distancia y creación en la ofensiva, es el goleador del plantel con tan solo dos goles, y no estará presente hoy.

Por otro lado, quienes sí convirtieron y estarán a disposición del DT se encuentran los delanteros Augusto Lotti y Leonardo Heredia, ambos con un gol; y los mediocampistas, también con una anotación, Guillermo Costa y Joaquín Pereyra.

En lo que es la faceta defensiva, Atlético suele emplear a varios futbolistas, quienes se repliegan al borde del área y buscan ocupar los distintos espacios cercanos al arco. Los delanteros no suelen tener una faceta activa en este comportamiento y tienden a ubicarse cercanos al círculo de la mitad de cancha para iniciar los ataques.

Respecto a los puntos débiles del equipo tucumano, hay que señalar que los centros rasantes, y en velocidad, son acciones que le representan una seria dificultad al experimentado arquero Lucchetti: que se muestra dubitativo en tales ocasiones.

Esta característica se ve acompaña por la desatención en los marcajes individuales de los jugadores, posibilitando que sus rivales puedan definir y convertir.

Lanús le convirtió por intermedio de un tiro esquina y tras un centro al segundo palo en plena jugada ofensiva; Godoy Cruz también le convirtió a partir de un centro al corazón del área que encontró a Matías Ramírez en soledad; y Aldosivi capitalizó una ocasión luego de otro centro al mismo sector para que el delantero Martín Cauterucci anote.

Sarmiento deberá tratar de aprovechar esta vía para generar peligro en el área tucumana: para ello será fundamental la presencia de un delantero clásico, al estilo del tradicional “9”, para tener de referencia y utilizar dicha figura para capitalizar las ocasiones de gol (que no suelen ser muchas).

El comentario sobre el DT Omar De Felippe

Nacido un 3 de abril en Mataderos, Omar De Felippe es una palabra autorizada que tiene nuestro fútbol. No solo porque supo ser futbolista de Huracán, Olimpo, Villa Mitre, Arsenal y Once Caldas de Colombia, entre otros, sino por su experiencia con el buzo de DT.

Como entrenador, estuvo al frente de cinco equipos del fútbol nacional: Olimpo, Quilmes, Independiente, Vélez Sarsfield y Newell´s Old Boys. En el extranjero, dirigió a Emelec de Ecuador. En la actualidad, se encuentra transitando su séptima experiencia como DT de fútbol profesional.

De Felippe ha sabido dirigir equipos considerados “grandes” y otros más “chicos”, sin ser eso un condicionante ya que se ha amoldado a los diferentes contextos y situaciones, ya sea en la Primera B Nacional o en la Copa Sudamericana, con lo que alcanzó el actual equilibrio en Tucumán.

En la actualidad, a sus 59 años, el entrenador del conjunto tucumano pareciera haber encontrado un equilibrio con igual cantidad de victorias y derrotas (ocho) y cinco igualdades, desde que arribó en febrero del corriente año.

Por último, y respecto a este caso en particular, el Atlético Tucumán de De Felippe supo hacerse más fuerte de local, consiguiendo cinco de las ocho victorias desde su mandato, mientras que las otras tres ocasiones fueron jugando en condición de visitante. Esto no quiere decir que sea un rival fácil o accesible jugando fuera de la provincia tucumana, sino que es un dato a considerar de cara al partido de hoy.

Los convocados

Con la ausencia de Ramiro Carrera, desgarrado y fuera de las canchas más de dos semanas, al igual que el juvenil Marcos Valor, quienes estarán hoy en el Eva Perón serán: Cristian Lucchetti, Tomás Marchiori, Felipe Campos, Matías Orihuela, Gabriel Risso Patrón, Santiago Vergini, Mauro Osores, Camilo Albornoz, Marcelo Ortiz, Ciro Rius, Renzo Tesuri, Cristian Erbes, Franco Mussis, Nicolás Laméndola, Guillermo Acosta, Leonardo Heredia, Oscar Benítez, Joaquín Pereyra, Lucas Naranjo, Augusto Lotti, Ramiro Ruíz Rodríguez y Cristian Menéndez.

Un posible “11” para hoy podría ser con: Lucchetti; Ortíz, Vergini, Osores y Patrón; Acosta, Erbes, Mussis y Pereyra; Heredia y Lotti.

El mercado de pases de Atlético Tucumán

El conjunto albiceleste vivenció un movido mercado de pases con numerosas altas y bajas en el plantel. En lo que respecta a los refuerzos quienes arribaron al plantel fueron: Renzo Tesuri (Godoy Cruz), Yonathan Cabral (volvió de Newell's), Ciro Rius (a préstamo de Defensa y Justicia), Cristian Menéndez (libre de Everton de Chile), Matías Orihuela (libre de Newell's) y Felipe Campos (libre de Colo Colo de Chile).

Sin embargo, las partidas sufridas por el equipo fueron pocas pero muy sentidas. En tal sentido, las bajas han sido: Matías Alustiza (libre a Ramón Santamarina), Guillermo Ortiz (a Godoy Cruz), el exVerde Javier Toledo (libre a Sol de América de Paraguay), Nicolás Aguirre y Fabián Monzón.

La última vez en el Eva Perón

El 3 de abril del corriente año fue la última vez que se enfrentaron ambos equipos. En un partido cambiante, y con varios goles, el conjunto tucumano terminó derrotando por 2-1 a Sarmiento.

Los dos goles de la visita los convirtió, ambos de cabeza, el exSarmiento Javier Toledo, mientras que había abierto el marcador el defensor Marcelo Herrera.

En aquel partido, disputado hace cuatro meses, el Verde formó con: Manuel Vicentini; Facundo Castet, Marcelo Herrera Amarilla, Braian Salvareschi y Martín García; Federico Bravo y Fausto Montero; Gabriel Alanís, Benjamín Borasi y Sergio Quiroga; Jonathan Torres.

Por su parte, Atlético de Tucumán hizo lo propio con: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortíz, Gabriel Risso y Santiago Vergini; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ramiro Carrera y Óscar Benítez; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz.