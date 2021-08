Sarmiento busca una nueva recuperación y recibe a Atlético Tucumán en el Eva Perón

Mientras navega en un presente marcado por los vaivenes tanto en el rendimiento como en los resultados, Sarmiento recibirá esta tarde, desde las 19, a Atlético Tucumán, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Verde viene de una dura caída el lunes pasado en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, ante Defensa y Justicia, y busca una nueva recuperación en el Eva Perón, en donde supo hacerse fuerte en los últimos tiempos en Primera División, cada vez que atravesó por situaciones adversas.

En conferencia de prensa, integrantes del plantel admitieron ayer que el momento actual dista de ser el mejor, pero aseguraron que "el grupo está bien" y confiaron en la posibilidad de lograr los tres puntos esta noche.

"El grupo está bien, más allá de que no se nos dan los resultados, tratamos de salir con la misma intensidad en todas las canchas. Sabemos que hubo partidos que no se nos han dado como esperábamos, pero estamos metidos en tratar de sacar esto adelante", expresó el mediocampista Yaír Arismendi.

En el mismo sentido, el ex volante de Estudiantes de Río Cuarto admitió que la transición entre Primera Nacional y la Liga Profesional viene siendo difícil, pero insistió en la fortaleza mental del plantel. "Es una categoría diferente, es difícil, pero tenemos que estar fuertes. No nos podemos caer anímicamente porque hay revancha enseguida", destacó.

Con respecto al duelo con Atlético Tucumán, Arismendi recordó el duelo de la pasada Copa de la Liga Profesional, que terminó con triunfo para el Decano en el Eva Perón, y pronosticó un trámite difícil para esta noche. "Es importante tratar de dejar los puntos en casa. Va a ser duro, ya los hemos enfrentado, en el torneo anterior habíamos arrancado ganando, pero nos dieron vuelta el partido", rememoró.

Por su parte, el delantero Benjamín Borasi se mostró en sintonía con el mensaje enviado desde las entrañas del plantel y subrayó que Sarmiento está "listo para salir adelante" y lograr su tercera victoria en el certamen.

"Tenemos un poco el karma de visitante, pero de local lo estamos haciendo bien. Se han dado así los partidos, estamos enfrentando a muchos equipos de jerarquía y nos cuesta afuera. Más allá del golpe que sufrimos, estamos bien para salir adelante", afirmó.

Al 100% los 90

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el delantero Patricio Cucchi, uno de los refuerzos que llegaron a Junín para el campeonato en curso, admitió que Sarmiento muestra pasajes de buen juego durante buena parte de los partidos, porque la Liga Profesional exige mantener el nivel a tiempo completo.

"Estamos en un momento complejo, no sé nos dan los resultados sobre todo de visitante. No podemos darnos el lujo de jugar 45 o 50 minutos buenos, hay que estar al 100% todo el partido, pero también hemos hecho cosas buenas. Necesitamos mantener la regularidad, porque estamos en una división en la que los equipos no perdonan", explicó.

Finalmente, el defensor Federico Mancinelli consideró que la realidad de Sarmiento no escapa a la norma del campeonato argentino. "El torneo de primera es muy irregular, se ganan partidos por poca diferencia y por errores. Hay que mantener la paciencia, aunque siempre es lo más difícil de lograr cuando las cosas no se dan", reconoció.

"El fútbol es muy dinámico, cualquier detalle te cambia la historia. Es complicado mantener una regularidad, aunque lo seguimos buscando", insistió el zaguero central, pieza clave del Verde en el ascenso a la Liga.