De la Cruz llega entre “algodones” y Gallardo pasó lista

El mediocampista uruguayo de River, Nicolás De la Cruz, fue preservado en el entrenamiento de ayer para jugar mañana ante Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, la revancha de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

De la Cruz arrastra una fatiga muscular en el gemelo de la pierna izquierda, por lo que durante la práctica de la víspera, se ejercitó de manera diferenciada, aunque su presencia en Brasil no está en discusión.

El técnico Marcelo Gallardo sólo debe resolver al reemplazante de Enzo Pérez, descartado por acumulación de tarjetas amarillas, para definir al equipo titular que buscará revertir el 0-1 sufrido en el Monumental, el pasado miércoles.

Los posibles sustitutos para el experimentado futbolista mendocino son Enzo Fernández -goleador el último fin de semana ante Vélez-, José Paradela o Agustín Palaveci no. Una variante ya confirmada será la vuelta del cordobés Matías Suárez en ataque por el colombiano Jorge Carrascal.

Los once probables serían con Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Fabrizio Angileri; Fernández, Paradela o Palavecino, Bruno Zuculini y De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Suárez.

El muñeco pasó lista

Por otra parte, Marcelo Gallardo dio la lista de 24 convocados para el partido de mañana. A saber:

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux. Defensores: Milton Casco, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabricio Angileri, Robert Rojas, Jonatan Maidana y Alex Vigo.

Mediocampistas: Enzo Fernández, José Paradela, Agustín Palavecino, Bruno Zucculini, Nicolás De la Cruz. Jorge Carrascal, Lucas Beltrán, Tomás Galván y Benjamín Rollheiser.

Delanteros: Julián Álvarez, Braian Romero, Matías Suárez, Agustín Fontana y Federico Girotti. El plantel viaja hoy a Brasil.