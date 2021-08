Para el Consejo, se “terminó el ciclo” y Russo dejaría de ser el técnico de Boca

Miguel Angel Russo, durante su segundo ciclo como entrenador de Boca, se movió entre respaldos y cuestionamientos de parte de dirigentes de la entidad. Ayer, la jornada estuvo signada por los rumores de su salida del club. Inclusive, se había organizado una reunión (prevista para hoy) entre el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y el propio entrenador, para analizar los pasos a seguir.

Sin embargo, anoche se precipitaron los acontecimiento, pues Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca, y hoy se haría el anuncio oficial por parte del club.

La seguidilla de resultados adversos (incluyendo, la derrota del domingo ante Estudiantes), con un arranque atípico en el torneo doméstico, colocaron en una situación incómoda al técnico que obtuvo la última Copa Libertadores para la institución xeneize, allá por 2007.

Lo cierto es que, el Consejo de Fútbol, que también integran Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, le habrían puesto punto final al “ciclo del técnico”.

El consejo tiene la última palabra

Desde el entorno cercano al presidente Jorge Amor Ameal, la impresión es diferente. “Jorge (Ameal) quiere que Miguel (Russo) siga en el cargo. Hasta hubo un llamado telefónico expresando el respaldo”, contó temprano una fuente consultada.

Sin embargo, como Riquelme es el encargado del departamento futbolístico, la continuidad de Russo “dependerá de la fortaleza que le vea” en la reunión que ambos mantendrán hoy en el predio de Ezeiza.

“Cuando uno firma un acuerdo de palabra con Román (Riquelme) para que maneje el fútbol, se sabe que es él quien ostenta la última palabra en este tema”, resaltó anoche otro dirigente.

En principio, aquellos que siguen el día a día en el predio deportivo de Ezeiza coinciden en afirmar que “existen diferencias por la forma en qué juega el equipo y por la utilización de los refuerzos”.

“Es más, lo único que todavía sostiene en el cargo a (Miguel) Russo es el afecto que Román (Riquelme) le tiene” aseveró uno de los voceros consultados.

Se espera un gesto del entrenador

Mientras tanto, el Mundo Boca está a punto de explotar por los aires. Y mientras ya dan por segura la salida de Miguel Russo, hoy en Ezeiza habrá una reunión clave entre las partes para definir los detalles.

En una jornada que amaneció llena de rumores sobre el futuro del entrenador, el ex 10 de Boca entiende que el ciclo del Russo ya “está cumplido” aunque esperan que pueda tener un gesto y presentar la renuncia ante la adversa sequía de malos resultados. Es más, anoche, mientras el Consejo “desgasta” a Russo, en Boca ya tendrían decidido que Sebastián Battaglia, el actual técnico de la Reserva, sea el sucesor.

Los resultados siguen sin aparecer. Aunque tampoco asoman mejoras desde el juego. Es decir que el Xeneize no solamente no puede ganar, sino que también juega mal.

De momento, para el Consejo, aquella eliminación a River por la Copa Argentina no es un argumento para que el entrenador deba seguir al frente. El equipo no tiene respuestas y el ciclo se está quedando sin fuerzas.

Ni bien finalizó el partido en La Plata, cientos de hinchas de Boca incendiaron las redes sociales y machacaron con el “final de ciclo” de Russo al frente de un “Xeneize” que sigue en carrera en la Copa Argentina tras haber eliminado a River el 4 de agosto por la vía de los penales.

Con todas estas cuestiones sobre la mesa se dará el encuentro de hoy para definir los detalles de la salida. Desde la dirigencia todavía mantienen cierta confianza en el técnico y no se les cruza por la cabeza pedirle una renuncia.

La postura desde el lado del Consejo ya estaría tomada, más allá de que el presidente Jorge Ameal y otros dirigentes deseaban que el entrenador continúe al menos hasta diciembre