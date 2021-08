Un calendario que no deja margen para lamentos

En una repetición de una constante de lo que va del segundo semestre futbolístico de 2021, Sarmiento no tendrá tiempo para lamentar la derrota de anoche frente a Defensa y Justicia, por 4 a 2, por la sexta jornada de la Liga Profesional.

El Verde tiene su próximo compromiso asomando a la vuelta de la esquina: será el viernes, en el Estadio Eva Perón, por la séptima fecha, frente a Atlético Tucumán. El vértigo del calendario de Primera División, urgido de terminar antes de fin de año un campeonato de 25 fechas, no permite margen para asimilar golpes que, en un cronograma más apegado a la norma de los últimos tiempos del fútbol argentino, afectarían directamente a la estructura anímica de un plantel.

Sarmiento tiene revancha pronto y, como todo proceso en cualquiera de los órdenes de la vida, ello deja al descubierto luces y sombras. El club de Junín deberá esperar apenas cuatro días más para buscar el desquite en condición de local y olvidar pronto el trago amargo de su visita a Florencio Varela, en la que se vio superado por el rival en la mayor parte del tiempo.

Sin embargo, el cuerpo técnico conducido por Mario Sciacqua comienza a convivir con las lesiones de jugadores claves, que, por el cronograma establecido, no consiguen recuperarse plenamente sin que ello implique perderse al menos dos o tres fechas.

Al caso del delantero Rodrigo Salinas, que había irrumpido con rendimientos interesantes en el primer equipo de Sarmiento, se le sumó ayer el de Federico Vismara, que debió abandonar el campo de juego del Estadio Norberto Tomaghello cuando apenas habían transcurrido seis minutos del segundo tiempo y todavía es incierto el número de fechas por venir en las que estará fuera de servicio.

El Decano tucumano volverá a pisar Junín, luego de que lo hiciera en abril pasado, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. En aquella ocasión, el equipo de Omar De Felippe logró revertir un partido que parecía a pedir del dueño de casa y se llevó de manera casi impensada tres puntos del Eva Perón.

Ahora, encontrará a un conjunto juninense necesitado de volver a levantarse de una derrota como visitante. Con un andar irregular en la Liga, los de Sciacqua podrán contar a su favor con una pequeña ventaja de cara al próximo compromiso: el paso en falso en Florencio Varela quedó atrás y ya no hay tiempo para lamentarlo.