Apuesta en ataque y vulnerabilidad defensiva: la identidad de juego de Defensa y Justicia

Errático presente de Defensa y Justicia en la Liga Profesional. A diferencia con lo que habitualmente suele relacionarse, la palabra “errático” no quiere decir que una persona o institución comete muchos errores, sino que, retomando a la Real Academia Española significa que “se mueve sin rumbo fijo o sin asentarse en un lugar. Impredecible o que cambia con frecuencia”.

Muestra de ello son los números del Halcón en la actualidad: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas; registrando cinco goles a favor y siete en contra (con una diferencia de -2).

Pese a ello, los meros números muchas veces opacan los procesos y las identidades, y en tal sentido el caso de Defensa no se reduce solo a las estadísticas, ya que viene de tener una gran performance en la Copa Libertadores quedando eliminado, hace algunas semanas, en manos del poderoso Flamengo de Brasil.

Por ello, esta noche ante Sarmiento tendrá la oportunidad de comenzar a revertir esta situación, tratando de hacer valer la localía, ratificar la jerarquía que ha forjado en los últimos años y empezar a sumar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Así juega el Halcón

Defensa no es un equipo improvisado, sino que lleva adelante una forma de juego premeditada y esto es debido a la impronta del DT Beccacece. Si bien en la actualidad no ha encontrado los resultados esperados en la Liga Profesional, el equipo continúa en la búsqueda de resultados que validen esta forma.

Una muestra de esto son las distintas formas en que afronta cada partido adaptándose, no solo al rival, sino también a la condición: de local, el Halcón arriesga más y forma con un 4-4-2; de visitante, busca consolidarse desde lo defensivo, partiendo de un 5-4-1.

A diferencia del torneo anterior, en el comienzo de este campeonato, Defensa no ha logrado imponer su hegemonía en la posesión del balón: teniendo superioridad ante Huracán, Godoy Cruz y Gimnasia, pero viéndose superado contra Vélez y Aldosivi.

En el caso de hoy, ante Sarmiento, Defensa partiría con dos delanteros como referencia y seguramente se haga protagonista del juego.

En lo que respecta al juego del Halcón, al apostar tanto en ataque, muchas veces el equipo queda mal parado y con mucha distancia entre las líneas de juego; por lo que se generan espacios y exposición defensiva para aprovechar.

En tal sentido, tanto Huracán, como Godoy Cruz (en dos ocasiones) y Gimnasia Esgrima La Plata le convirtieron a través de un contraataque.

Otra característica a resaltar de la faceta defensiva del equipo de Florencio Varela es que le sientan “incómodos” los tiros de esquina: por la desorganización que se genera entre sus futbolistas y la complejidad de mantener los marcajes una vez que la pelota está en el aire.

Sin embargo, lo que es una debilidad, encuentra su correlato en el ataque, lo que es un aspecto a considerar, ya que el Halcón coloca a una gran cantidad de jugadores en campo contrario, tratando de hacer uso de todo el ancho y largo del terreno de juego a través de la proyección de los laterales, el movimiento de los volantes y las diagonales constantes de los delanteros.

En tal sentido, el plantel de Defensa no tiene una carta de gol exclusiva y eso se puede ver en el hecho de que cuatro delanteros del equipo han convertido en una ocasión: Walter Bou, Lucas Barrios, Miguel Merentiel, Francisco Pizzini y Rodrigo Contreras.

Por último, vale señalar que cuatro, de los cinco goles, fueron por intermedio de jugadas colectivas en las que primaron las asociaciones y el juego en velocidad, mientras que el gol restante fue a través de la vía aérea por una pelota detenida.

El mercado de pases en Florencio Varela

El Halcón vivenció un movido mercado de pases con numerosas altas y bajas en el plantel. En lo que respecta a los refuerzos quienes arribaron el conjunto dirigido por Beccacece fueron: Lucas Barrios (libre de Gimnasia LP), Braian Rivero (compra a Newell's), Hugo Silva (libre de Godoy Cruz), Rodrigo Contreras (libre de Aldosivi), Kevin Gutiérrez (a préstamo de Racing), Alexis Soto (a préstamo de Racing), Hugo Fernández (a préstamo de Olimpia de Paraguay) y Tomás Cardona (compra a Godoy Cruz y San Lorenzo).

Por otro lado, entre las bajas, Defensa tuvo las siguientes: Braian Romero (venta a River), Enzo Fernández (volvió a River), Néstor Breitenbruch (volvió a Godoy Cruz), Valentín Larralde (a préstamo a Arsenal), Rodrigo Herrera (a préstamo a San Martín de Tucumán), Ciro Rius (a préstamo a Atlético Tucumán), Fernando Meza (libre), Nahuel Gallardo (regresó a River y pasó a Colón), Emanuel Brítez (a préstamo a Unión) y Eugenio Isnaldo (libre).

La mirada futbolística de Sebastián Beccacece

Si bien no llegó a convertirse en futbolista profesional, el entrenador rosarino Sebastián Beccacece sí presenta una historia ligada al fútbol amateur como lateral. Sin embargo, decidió dejar la práctica y comenzó a estudiar para convertirse en DT y vivir, desde ese lugar, del fútbol. Tuvo su primera oportunidad como entrenador en la década de 2000, cuando fue contratado por el Club Renato Cesarini.

Ya sea por sus orígenes rosarinos o la manera desarrollada de ver el fútbol, Beccacece tiene un estilo de juego ligado a lo vistoso, en el que se pondera la posesión de la pelota, la faceta ofensiva de sus equipos y la técnica individual de algunos futbolistas. En términos generales, se lo podría encuadrar en la corriente de fútbol “menottista”, retomando la vieja dicotomía del siglo pasado pero que se mantiene más vigente que nunca.

Como DT se inició en Universidad de Chile a fines del año 2015, después de poner fin a su ciclo de aprendizaje como asistente técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena.

Al año siguiente, y tras la renuncia de Ariel Holan, Beccacece fue el elegido para hacerse cargo de Defensa y Justicia, donde logra un hito histórico por Copa Sudamericana: eliminar al San Pablo en el Estadio Morumbi (con un empate 1 a 1) y pasar a la siguiente fase. Tras ello, se calzaría el buzo de ayudante de Sampaoli en la Selección Argentina.

Luego del mundial desarrollado en Rusia 2018, retornó al Halcón de Florencio Varela, manteniendo el rendimiento superlativo logrado en su etapa anterior y habiendo conseguido el subcampeonato y clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en la historia del club.

A fines del año 2019, iniciaría su relación con Avellaneda: primero con Independiente, club en el que estuvo tres meses, para pasar luego a Racing, donde estuvo a lo largo del 2020. Finalmente, en la actualidad se encuentra transitando su tercer ciclo en Defensa y Justicia.

Jugadores con pasos por Defensa y Sarmiento

El arquero surgido de Sarmiento Lautaro Amadé se encuentra en el plantel del Halcón, quien participó en la victoria de la Reserva ante el Verde.

En el actual plantel del Verde, los dos futbolistas que tuvieron paso por Defensa son: el marcador central Marcelo Herrera y el volante Guido Mainero.

Otros que supieron vestir ambas casacas fueron el arquero Fernando Pellegrino, los defensores Fernando Fayart, Lucas Bustos, Pablo Aguilar y Maximiliano Caire, los volantes Cristian Saboredo, Carlos Ciavarelli, Juan Carlos Zuleta, Walter Busse y Leonardo Villalba, y los delanteros Jorge Córdoba y Brian Fernández.