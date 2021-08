El PSG, en medio de la euforia por Messi, pretende continuar de fiesta

El París Saint Germain (PSG) espera prolongar sobre el césped, ante el Racing de Estrasburgo, la euforia suscitada por la llegada de Lionel Messi, quien estará presente -aunque no jugará- en un Parque de los Príncipes presto a dar la bienvenida a su nuevo rey.

El partido se pondrá en marcha a partir de las 16 (hora de nuestro país) y será televisado por ESPN.

Messi en el aeropuerto de Le Bourget, Messi delante de la prensa, Messi que saluda a Kylian Mbappé, Messi que ríe con Sergio Ramos... Las aventuras de la ‘Pulga’ han copado esta semana la actualidad en torno al PSG.

El partido de la segunda fecha de la Ligue 1 no será ajeno a la ‘Messimanía’ que ha provocado colas kilométricas en las tiendas del club para hacerse con una camiseta con el 30 a la espalda.

Pero para ver al argentino luciéndola sobre el césped habrá que esperar, ya que la estrella aún no ha completado su puesta a punto a nivel físico luego de varias semanas de vacaciones.

El PSG, orgulloso de su nueva adquisición, no esconderá a Messi: hoy el jugador saludará a los aficionados locales, en la ceremonia de presentación de los nuevos fichajes.

Lo hará junto a Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma y Sergio Ramos, jugadores que hacen del PSG el equipo a batir este curso en Europa.

Por primera vez en 17 meses, el recinto parisino estará lleno en su totalidad después del levantamiento de la puerta cerrada producto de la pandemia y de los aforos reducidos con el nuevo pase sanitario en Francia.

Estrellas, aficionados, ilusión: todos los ingredientes figuran para hacer del 14 de agosto una gran fiesta, dos días después del 51º aniversario de la fundación del club.

El París Saint Germain (PSG) debutó en la Liga 1 de Francia el pasado fin de semana, con una victoria por 2-1 sobre el recientemente ascendido Troyes.

Y para este segundo compromiso ante el Racing de Estrasburgo, Mauricio Pochettino deberá formar con un once sin varias de sus estrellas, que acaban de regresar de sus vacaciones tras la Eurocopa o la Copa América. Así, Neymar, Marquinhos, Ángel Di María y Marco Verratti, que sólo tienen una semana de entrenamiento, no jugarán. Tampoco Sergio Ramos.

Sí lo hará presumiblemente Kylian Mbappé