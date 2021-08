Con la cabeza en la Copa, River recibe a Vélez con varios cambios

River Plate, con varios suplentes, recibirá hoy a un alicaído Vélez Sarsfield, en el Estadio Monumental, por la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido comenzará a las 18, con arbitraje de Pablo Echavarría, y el Millonario llega con la cabeza puesta en dar vuelta la serie de cuartos de final de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, que comenzó la semana pasada con derrota 1 a 0 de local.

El equipo de Marcelo Gallardo suma 7 unidades en torneo local y lleva dos fechas sin triunfos, el empate de local ante Huracán y la derrota de visita frente a Godoy Cruz.

El golpe sufrido en el Monumental ante el Mineiro lo dejó en una complicada situación contra el duro equipo brasileño, que también eliminó a Boca, en la instancia anterior.

Gallardo, si bien no acostumbra a adelantar la formación de su equipo, dispondrá de un once alternativo, con nombres como Enrique Bologna, Jonathan Maidana, Robert Rojas, Agustín Palavecino, Jorge Carrascal y Federico Girotti.

Tras ser eliminado de la Copa Argentina por Boca, al club de Núñez se le cerró una posible vía para clasificar a la próxima Copa Libertadores y depende de terminar en los primeros tres puestos de la tabla anual, en la que, hasta ahora, marcha octavo.

Vélez, por su lado, no viene bien con Mauricio Pellegrino como DT, tras una buena campaña en la Copa de la Liga Profesional, el semestre pasado, pero ya eliminado de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador en octavos de final, mientras que en el actual campeonato lleva tres empates y dos derrotas.

Posibles formaciones

River Plate: Enrique Bologna, Alex Vigo, Jonatan Maidana, Robert Rojas y Tomás Lecanda; Enzo Pérez y Enzo Fernández; Agustín Palavecino y José Paradela o Jorge Carrascal; Agustín Fontana y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Enzo Martínez y Francisco Ortega; Santiago Cáseres y Federico Mancuello; Lucas Janson; Agustín Bouzat y Thiago Alamda. Juan Lucero DT: Mauricio Pellegrino.

Cancha: River.

Árbitro: Pablo Echaverría.

Horario: 18.00