Sarmiento entrena en el Eva Perón y ultima detalles para enfrentar a Defensa y Justicia

Sarmiento ingresó en el tramo final de su preparación para el encuentro del próximo lunes, de visitante en Florencio Varela, frente a Defensa y Justicia, por la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El conjunto juninense, dirigido por Mario Sciacqua, tuvo por primera vez desde el inicio del campeonato una extensa semana de trabajo, con casi diez días de intervalo entre un partido y otro, situación casi inédita desde el inicio del segundo semestre competitivo.

La seguidilla casi permanente de compromisos obligó al cuerpo técnico a la rotación casi permanente del conjunto titular, a tal punto que, en lo que va del campeonato, el entrenador santafesino aún no repitió un once inicial en las cinco fechas transcurridas.

El duelo del lunes tampoco será la excepción, ya que, por lo pronto, Sciacqua no podrá contar con el centrodelantero Rodrigo Salinas, titular en los últimos encuentros, quien se volvió a lesionar en uno de los últimos entrenamientos, por lo que Jonatan Torres volvería a ser de la partida contra el Halcón de Varela, dirigido por Sebastián Becaccece.

Para hoy, está previsto un entrenamiento a puertas cerradas, en el Estadio Eva Perón, en el que el DT comenzará a definir el once para salir a la cancha en el Estadio Norberto Tomaghello. Sin embargo, la última práctica será mañana, desde las 9, en el Centro de Alto Rendimiento.

Así, y mientras se acercan los tiempos de decisiones, los que pican en punta para estar desde el arranque en Varela son Manuel Vicentini; Martín García, Braian Salvareschi, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Federico Bravo, Gabriel Alanís, Sergio Quiroga; Gervasio Núñez y Jonatan Torres.

En Defensa y Justicia, en cambio, el DT Becaccece evalúa cambios, luego del traspié en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, frente a Aldosivi. Golpeado, eliminado de la Copa Libertadores de América en octavos de final, el combinado de Varela podría sufrir variantes con relación al equipo que cayó en La Feliz: Tomás Escalante ingresaría por Alexis Soto en el fondo; el volante Marcelo Benítez reemplazaría a Nicolás Tripicchio; y Gabriel Hachen podría entrar por Carlos Rotondi.

Conferencia de prensa

Por otra parte, esta tarde habrá conferencia de prensa en Sarmiento, de cara al partido del lunes. La nueva rueda de medios comenzará a las 19 y estará protagonizada por cuatro jugadores del plantel.

Serán Braian Salvareschi, Lautaro Montoya, Nicolás Bazzana y Benjamín Borasi. El plantel emprenderá el viaje el domingo hacia Buenos Aires, a la espera del choque en el Estadio Norberto Tomaghello.