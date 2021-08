Único e irrepetible

Un momento único y quizá irrepetible. El bombazo informativo que significó la salida de Lionel Messi del Barcelona más su ingreso al PSG configuró un cuadro que ya forma parte de los grandes episodios a nivel mundial.

Decir que el cambio de rumbo en la carrera deportiva del rosarino fue tendencia mundial y alcanzó un pico histórico en Google al destronar del primer lugar ni más ni menos que al coronavirus –la palabra más buscada por los internautas desde el inicio de la pandemia- es un indicador mucho más que suficiente para graficar la situación.

Que el apellido de cinco letras del actor central de esta historia va camino a convertirse en uno de los términos más consultados de toda la historia es otro dato que asombra, pero no sorprende por el volumen de popularidad que rodea al capitán de la selección argentina.

La explosión llegó a su punto máximo el 25 de agosto cuando la Pulga comenzó a escalar de manera exponencial hasta llegar al techo máximo de la métrica en materia de consultas. Todo cambió el día que quedó absolutamente confirmado que Laporta le había cerrado definitivamente las puertas a Messi. Ya nada frenó al ímpetu de quienes se treparon a las redes para saber más hasta alcanzar el tope de las búsquedas, aún por arriba del coronavirus.

Asistimos a un fenómeno asombroso que sirvió para conocer más a fondo el impresionante negocio que se mueve alrededor del talentoso futbolista argentino. Como que, por ejemplo, el Barcelona sufrirá una caída en sus ingresos por la salida de su jugador estrella de más de 400 millones de dólares.

Ya lo saben en el PSG que le está abonando una fortuna a su nueva estrella, pero que se frota las manos cuando se concrete lo que está por venir. En todos los rubros que generan ganancias de parte de los futbolistas para un club, como la venta de merchandising, abonos y entradas, contratos de patrocinio y derechos de televisación, la flamante incorporación del club francés generaba una contribución de más del doble que otro jugador del Barcelona.

También, y como para ir sacando cuentas, el fenómeno Messi tiene en su haber records notables como el haber posibilitado que el club catalán haya sido el que más camisetas ha vendido alrededor del mundo gracias a la presencia y participación del 10. Se estima que un poco más del 50% de la indumentaria del Barza que se vendió tiene alguna identificación con Messi.

Es decir, de esas ventas, la gran mayoría corresponde a camisetas de partido, con la 10 y el nombre del rosarino, pero existen otros productos que también llevan el apellido o la imagen del mejor del mundo.

Para hablar en números: el club catalán vendió indumentaria por un total de u$s 960.000.000 y la mitad de ese ingreso fue generado solo por el jugador argentino. La comercialización de publicidad y los contratos de patrocinio, otra fuente de ingresos notable, siempre han tenido, en la campaña global una figura dominante, la del astro rosarino.

Como si todo fuera poco, el día en que se hizo mundialmente conocida la noticia de la salida de Lio, la Fan Token del Barcelona, el criptoactivo que cotiza en la plataforma Socios.com, cayó un 4% y luego se estabilizó en u$s 21, lo que significó una pérdida final del 2.5%.

Las crónicas periodísticas destacan, en contraposición que la criptomoneda del PSG creció un 8% y llegó a pasar los u$s 24, lo que muestra vagamente la influencia que tiene el argentino en la economía de cualquier club.

De cada Fan Token, los clubes reciben un porcentaje de las ventas, por lo que su valor determina sus ingresos. Números de locos para una carrera extraordinaria que alcanzó su punto culminante en España y ahora centraliza toda la atención en Francia. Messi, siempre Messi.