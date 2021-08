Mascherano se sumó a la carrera para ser el próximo DT de Racing

El exfutbolista de la selección argentina, Javier Mascherano, aparece entre los candidatos a ser el próximo entrenador de Racing, luego del despido de Juan Antonio Pizzi, tras la derrota ante Independiente, el domingo pasado, en el Clásico de Avellaneda.

El exvolante central, que se retiró en 2020 con la camiseta de Estudiantes de La Plata, aparece en carpeta para ocupar el banco de La Academia, según reconoció el propio presidente de la institución, Víctor Blanco, aunque reconoció que su llegada debería esperar hasta fin de año.

"Mascherano nos dijo que más temprano que tarde tiene ganas de empezar a dirigir. Él tiene un contrato con AFA hasta diciembre que cumplir (está a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo)", explicó Blanco, en diálogo con ESPN.

De esta forma, el veterano dirigente dejó entrever que hasta el final del campeonato el puesto será ocupado por la dupla Úbeda-Arano, campeones con La Academia en 2001. "Por lo pronto, queremos una transición tranquila con Claudio Úbeda hasta diciembre junto a Carlos Arano. Y después, si lo de Mascherano avanza, con la dirigencia y (el mánager) Rubén Capria seguiremos trabajando al respecto", señaló.

Por otra parte, Blanco reconoció que la salida del entrenador Juan Antonio Pizzi se debió a que "no cumplió con los objetivos", a la vez que resaltó que "Capria está haciendo un buen trabajo y es el nexo entre el técnico y la dirigencia".

"Él está para elegir al técnico que vendrá, obviamente con consenso de la dirigencia. El 'Mago' nos dará opciones para elegir al próximo entrenador", advirtió Blanco, quien también marcó una diferencia con el antecesor de Capria, Diego Milito.

"A Milito nosotros no lo sacamos del club, sino que se fue solo. Él tomó la decisión de renunciar", aseguró Blanco, quien también reconoció que se sondeó a Gustavo Barros Schelotto, pero "no coincidieron los tiempos".