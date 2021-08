River cayó ante Mineiro en el Monumental

River Plate perdió anoche 1 a 0 como local frente a Atlético Mineiro, en el estadio Monumental, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021.

El conjunto brasileño se llevó un triunfo clave de la mano de Ignacio "Nacho" Fernández, quien volvió a la cancha del "Millonario" y fue el encargado de romper el cero en el cotejo.

"Nacho", además, se fue expulsado a 38 minutos del complemento, a raíz de una dura entrada sobre Fabrizio Angileri que requirió la intervención del VAR, dado que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no había cobrado la infracción.

Con este resultado, River se verá obligado a ir en busca de la victoria el próximo miércoles, desde las 21:30, en territorio brasileño, sin Enzo Pérez que llegó al límite de tarjetas amarillas.

Con un 1 a 0 a favor, el conjunto argentino forzará la definición desde el punto de penal, mientras que cualquier otro triunfo lo depositará en las semifinales.

El ganador del cruce se medirá en la fase siguiente con el vencedor de la serie entre los brasileños de Palmeiras y San Pablo, que igualaron 1 a 1 este martes en el partido de ida.

River realizó un buen primer tiempo, solo le faltó el gol, y fue paciente en la búsqueda de espacios frente a un aplicado Atlético Mineiro.

Lo intentó de diversas maneras. En la pelota parada, con un tiro de esquina ejecutado por Julián Álvarez que encontró a David Martínez y la salvada de Nathan Silva. En la individual, con la gran jugada de Fabrizio Angileri por la banda izquierda y un remate fuerte que pegó en el primer palo, tras ser rozada por el arquero Everson.

Las jugadas colectivas fueron la tercera vía. El arquero Everson contuvo el cabezazo de Braian Romero, luego del centro de Angileri, y también desvió el remate en el área de Álvarez.

Atlético Mineiro lucía ausente en ataque, pero le bastó un pase profundo de Mariano a Eduardo Vargas para que el chileno ceda a Matías Zaracho. La definición del ex Racing pasó muy cerca del primer palo de Franco Armani.

Lo mejor de River en ataque se produjo cada vez que Jorge Carrascal intervino, pero sus apariciones fueron esporádicas.

El segundo tiempo fue totalmente diferente. Los dirigidos por Cuca se adelantaron en el campo, tomaron la iniciativa y arrinconaron a River.

Armani tapó dos veces ante Vargas y dos disparos de Guilherme Arana marcaron el buen momento de los punteros del Brasileirao.

River se animó con un remate de media distancia de Romero que Everson, gran figura, desvió al córner.

En la jugada siguiente, Atlético Mineiro se puso en ventaja con el centro de Zaracho que Hulk bajó de cabeza para la llegada de "Nacho" Fernández, quien no lo gritó por su pasado en River.

El ex Gimnasia y Esgrima fue protagonista luego por la plancha que le cometió a Angileri. La acción no fue advertida por el árbitro Jesús Valenzuela, pero sí por el VAR. Justa expulsión.

River nunca le encontró la vuelta al segundo tiempo. Ni siquiera con los ingresos de Matías Suárez (volvió de la lesión) y José Paradela. Equivocó los caminos, lució impreciso en los pases y le costó en la marca.

Armani, a falta de un minuto, mantuvo al "Millonario" en serie con una gran tapada ante el cabezazo de Hulk en el área luego de la pelota detenida.

Flamengo (B) se impuso en Paraguay

Flamengo de Brasil dio el primer paso hacia la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, al derrotar 4 a 1 de visitante a Olimpia de Paraguay, en accidentado cotejo de ida por una llave de cuartos de final.

Los goles del elenco brasileño fueron obra de Giorgian De Arrascaeta (16 minuto 16’), Gabigol (56 del primer tiempo y 7’ del segundo) y Vitinho (91’). El descuento del elenco guaraní lo consiguió Iván Torres (a los 59’).

Peñarol ganó en Perú 3 a 1

Peñarol de Montevideo se hizo fuerte en Lima y batió al local Sporting Cristal por 3-1, en duelo de ida de una de las series de cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

En el estadio Nacional de la capital de Perú, el representativo uruguayo obtuvo un convincente triunfo, ya que se impuso con goles conseguidos por Agustín Álvarez Martínez (a los 8’), Facundo Torres (19’) y Walter Gargano (94’).

El elenco peruano descontó por medio del zaguero santafesino Omar Merlo (exRiver Plate, Colón de Santa Fe y San Martín de San Juan), a los 45’.

El encuentro revancha se celebrará el miércoles venidero, desde las 19.15, en el estadio Campeones del Siglo de Montevideo.

Hoy se jugará el choque de ida entre Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), que dirige el DT argentino Pablo Marini, y Atlético Paranaense (Brasil), desde las 19.15 de Argentina.

Más tarde, a partir de las 21.30, se medirán Santos (Brasil) con Libertad (Paraguay), que dirige el DT argentino Daniel Garnero (exIndependiente).