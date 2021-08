Lionel Messi saludó a una multitud de hinchas y les regaló su camiseta con el número 30

El futbolista Lionel Messi, quien fue presentado oficialmente este miércoles como jugador del París Saint Germain recibió el cariño y la ovación de miles de fanáticos del club francés que aguardaron ansiosos su salida en las afueras del estadio "Parque de los Príncipes" y lo hicieron sentirse "muy emocionado".

Tras la conferencia de prensa oficial, el jugador junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, salió al campo de juego donde se sacó la foto oficial junto con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, con la camiseta número 30 y un cartel detrás con la leyenda "Benveneu Leo Messi".

Luego ingresó al medio de la cancha para continuar con las fotos en el círculo central y también una con los niños de la Fundación del club parisino, tras lo cual fue a hacer una recorrida por el interior del estadio. Después, en un escenario montado especialmente en la puerta principal de ingreso al "Parque de los Príncipes", Messi se acercó para saludar a los simpatizantes que esperaban su arribo desde hace unos días y que lo recibieron con el clásico "Messi, Messi" con tonada francesa.

El humo de color azul, blanco y rojo inundó el lugar donde los aficionados del PSG desplegaron banderas, mientras que Messi se colocó la bufanda del club, saludó sonriente a los simpatizantes y arrojó una camiseta que quedó en manos de un afortunado.

"Me siento muy emocionado, son unos días especiales. Quiero agradecerle el cariño a toda esta gente que me demostró su cariño desde que llegue al país. Esto es una locura", señaló al hablar de los simpatizantes.

