Un River alternativo y pensando en la Libertadores visita a Godoy Cruz

River Plate, tras la dura eliminación de la Copa Argentina ante Boca, y con la mente puesta en el cotejo ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, visita hoy con equipo alternativo a Godoy Cruz en Mendoza por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 20.15 en el estadio "Feliciano Gambarte" del equipo cuyano, con el arbitraje de Ariel Penel y TV a cargo de Fox Sports.

Tras buenos resultados, incluída la clasificación para los cuartos de final de la Libertadores ante Argentinos Juniors, River no tuvo una semana fructífera, ya que el pasado domingo igualó como local por la LPF ante Huracán (1-1), con una mezcla de titulares y suplentes, y el pasado miércoles quedó fuera de la Copa Argentina, nada menos que contra Boca.

River no fue el de siempre ante el "Xeneize", le faltó serenidad, precisión e, incluso, hasta mayor caudal temperamental, pero estuvo más cerca de ganar que Boca en los 90 minutos.

Pero el 0 a 0 no se quebró y en la definición por penales, el equipo de Miguel Ángel Russo fue concluyente y sigue en la Copa Argentina, cuyo premio es el pase a la Libertadores 2022.

La falta de Matías Suárez ante Boca fue importante en el funcionamiento de River: le quitó explosión, sorpresa y vértigo al ataque del equipo de Marcelo Gallardo, pero la mala noche platense debe quedar de lado y el "Millonario" tiene que poner su mente en la Libertadores.

Con esa intención, Gallardo pondrá un equipo alternativo para visitar a Godoy Cruz, ya que el miércoles 11 recibe por la ida de cuartos de final a Mineiro, el mismo que eliminó a Boca.

Es clara que es prioridad para River: ser nuevamente campeón de América. Para ello, le faltan cinco partidos, con adversarios muy complicados como podrían ser Palmeiras, vigente campeón, o San Pablo, el equipo de Hernán Crespo que eliminó a Racing en octavos de final.

River contará con un equipo con Franco Armani en el equipo, y otras figuras como Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Palavecino y Julián Alvarez.

Godoy Cruz está lejos de ser aquel equipo que hace pocos años jugó la Copa Libertadores e incluso fue subcampeón de la Superliga 2017/2018 a dos puntos del campeón Boca, con Diego Dabove como entrenador.

El "Tomba", dirigido por Sebastián Méndez, está preocupado con la tabla de promedios para los descensos que volverán a producirse la temporada próxima, debido a que, en la tabla de 26 equipos, está 24 y solo supera a Platense y Sarmiento.

El equipo mendocino comenzó muy bien este certamen con triunfos por 2 a 1 ante Rosario Central, y Defensa y Justicia, pero luego se sucedieron dos reveses ante Atlético Tucumán y Colón.

Difícil visita para San lorenzo, ante Unión de Santa Fe

San Lorenzo, uno de los punteros de la Liga Profesional, visitará hoy a Unión de Santa Fe, de irregular campaña, desde las 15.45 en el estadio "15 de Abril" santafesino, con el arbitraje de Darío Herrera (juez radicado en la vecina ciudad de Lincoln) y televisado por Fox Sports.

El "Ciclón", dirigido por el uruguayo Paolo Montero, busca asentarse en los primeros puestos del torneo y con dos partidos ganados y dos empatados, comparte la primera posición junto con Racing e Independiente, que se cruzarán mañana domingo en el estadio del "Rojo".

A medida que Montero modela el equipo, San Lorenzo suma y pretende ser protagonista del certamen. Para visitar al "Tatengue", tendrá una variante, ya que Alexander Díaz estará por el lesionado Nicolás "Uvita" Fernández, que tendrá para al menos dos o partidos sin jugar, y tampoco estará disponible con el atacante Franco Di Santo, recuperándose de un desgarro.

La entrada de Díaz obligará al paraguayo Ángel Romero a moverse como punta, posición que ocupa Fernández, autor del gol del 1-1 con Banfield el domingo 1° en el "Nuevo Gasómetro".

Por el lado de Unión, dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal, no será de la partida el zaguero Juan Carlos Portillo (esguince en el tobillo izquierdo, sufrido en el empate 1 a 1 con Lanús) y su reemplazante sería Emanuel Brítez, quien ya cumplió la fecha de suspensión.

Banfield espera a Talleres (Córdoba)

Banfield, que comenzó la temporada con buenos resultados, recibe a Talleres de Córdoba, lejos aún de su mejor versión, en cotejo que se jugará a partir de las 13.30 en la cancha de Banfield, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal TNT Sports.

El "Taladro" ganó un solo partido y empató tres, algunos para cuestionar como el 0-0 ante la Reserva de Boca cuando los "Xeneizes" se vieron obligados a poner un equipo juvenil y otros dos para valorar, como el que logró ante el encumbrado San Lorenzo en la fecha pasada.

El DT Javier Sanguinetti no hará modificaciones en la formación que igualó con San Lorenzo, ya que el experimentado Jesús Dátolo no está recuperado y el juvenil Martín Payero que regresaba luego de jugar en los Juegos de Tokio, fue vendido al Middlesbrough inglés.

Talleres, por su parte, con cuatro puntos (ganó un partido, empató otro y perdió dos, también repetirá la formación que igualó en Córdoba ante Boca (0 a 0).

El entrenador uruguayo Alexander "Cacique" Medina no está demasiado conforme con el rendimiento del equipo pero decidió darle continuidad a una formación que tiene como puntos más altos a los tres delanteros: Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos.

Un lindo duelo en el Parque de los Patricios

Lanús que luego de un interesante inicio del certamen decayó en su productividad, será visitante de Huracán en busca de sumar un triunfo que lo vuelva a ubicar entre los punteros de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde las 18 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", en el barrio porteño de Parque de los Patricios, con Andrés Merlo como árbitro.

En las primeras dos fechas, Lanús venció a Atlético Tucumán 4-2 y a Colón 4-1, con ocho goles en dos partidos, pero luego cayó ante River 3-0 y solo igualó ante Unión 1 a 1.

El interminable goleador José Sand (41 años), es la figura del "Granate" con una notable producción de cinco goles en este inicio de torneo, con las ausencias de tres titulares como el arquero Lautaro Morales, el volante Tomás Belmonte y el extremo Pedro De la Vega.

Los tres futbolistas integraron el seleccionado argentino que participó de los Juegos Olímpicos 2020 y tras regresar debieron cumplir con una semana de aislamiento por el protocolo contra la Covid-19 y para hoy, Jorge Morel iría por Julián Aude en la zona media como un cambio táctico.

Huracán debutó con un triunfo ante Defensa como local, luego perdió ante Atlético Tucumán y empató ante Colón y River. Suma cinco unidades sobre 12 en juego y necesita sumar para engrosar el promedio (solo supera a cuatro equipos) para cuando los descensos vuelvan a implementarse el año próximo.

En el "Globo", Ismaél Quilez ingresará por el expulsado César Ibáñez, con lo cual pasará a jugar de marcador de punta izquierda Raúl Lozano.