Sarmiento superó a Rosario Central y logró su segunda victoria en el torneo

Sarmiento consiguió anoche una clara victoria de local, en el Estadio Eva Perón, 1 a 0 frente a Rosario Central, por la quinta fecha del Torneo de la Liga Profesional. Fue la segunda victoria para el equipo juninense de Mario Sciacqua, que venía dando señales claras de recuperación, en las últimas jornadas, pero no lograba plasmarlo en resultados.

Esta vez, aprovechándose de un conjunto rosarino que visitó Junín con formación alternativa, por la cercanía de su compromiso por cuartos de final de Copa Sudamericana, frente al Bragantino de Brasil, el Verde no dejó dudas y se anotó un triunfo importante, para seguir despejando dudas en torno a su rendimiento y al futuro del ciclo de Sciacqua en el banco de entrenador.

La principal novedad en Sarmiento, en el arranque, fue la vuelta de Gervasio Núñez, quien tras un largo conflicto con su anterior club, el Blooming de Bolivia, finalmente recibió la habilitación para jugar y su ingreso al elenco titular terminó siendo clave.

Sin ir más lejos, y antes de los dos minutos, la ansiedad por pisar un campo de juego después de largos meses pareció jugarle una mala pasada y cometió una dura falta sobre el lateral izquierdo Nahuel Franco.

Sarmiento salió con una postura ofensiva, asumiendo la obligación de la localía y la diferencia de categoría en materia de nombres propios. Gabriel Alanís y Gabriel Graciani ganaron las bandas, una costumbre en el último tiempo del club de Junín en la elite del fútbol nacional, mientras que Quiroga se mostró recuperado de la lesión que sufrió en el precalentamiento del partido ante Platense, hace dos fechas atrás, y volvió a ratificar su importancia dentro del equipo, como un enlace entre la zona media y el ataque.

Arriba, Núñez flotó por los costados, mientras que Rodrigo Salinas jugó como hombre de punta bien definido, con menos desgaste que en su debut frente al Calamar, por la tercera jornada.

Central, por su parte, se fue acomodando en el campo, pero sus argumentos en ataque se reducían a pelotazos hacia la banda izquierda, para que Lautaro Giaccone y Lucas Martínez Dupuy intentaran desbordar a Martín García y llenar de centros el área defendida por Manuel Vicentini.

Las más claras del primer tiempo fueron para Sarmiento. Primero, con un cabezazo de Nicolás Bazzana, tras un tiro de esquina de Quiroga, que el experimentado arquero Jorge Broun controló sin inconvenientes.

Luego, un tiro libre desde el costado derecho, que Núñez no aprovechó y remató varios metros por encima del travesaño. A los 40, la tuvo de nuevo Núñez, tras enganchar desde la derecha y rematar de zurda, pero el intento fue de fácil resolución para Broun.

Recién sobre el final de la primera parte, Alan Marinelli insinuó para el visitante, con un disparo de media distancia que Vicentini controló sin problemas.

Sarmiento salió en el complemento decidido a imponer condiciones. Así, una pelota recuperada por Graciani a la salida de Central casi termina en el primero de la noche. Pero tras abrirla para Núñez, el Yacaré envió el centro al medio y Salinas no llegó a puntearla en la puerta del área menor.

A los 12, Núñez volvió a aparecer en toda su dimensión. Recibió de espaldas en mitad de cancha, giró y filtró un pase entrelíneas para Salinas, que corrió hacia el área y habilitó a Graciani, que entraba solo por derecha, y definió ante la salida de Broun.

Sarmiento lo ganaba con justicia, aunque sin haber generado demasiadas situaciones claras. Aún más, después del gol, fue cediendo terreno, pero Central nunca tuvo la capacidad para crear peligro ni llegar con claridad al arco del Verde.

La más riesgosa para la puerta de Vicentini fue generada por la propia defensa sarmientistas. Tras un centro del ingresado Véliz, Montoya despejó de manera defectuosa hacia arriba y obligó al arquero del Verde a descolgar el balón, que amenazaba con caer cerca de la línea de gol.

Aún sin señales de recuperación de parte de su oponente, Sciacqua reforzó la línea de fondo y envió a la cancha a Federico Mancinelli, en su regreso después de largos meses de ausencia, para jugar de líbero en una línea de cinco defensores.

Apenas despertó indicios de preocupación en el Verde el cabezazo de Ignacio Russo, a los 31, que salió desviado, tras el envío de Francesco Lo Celso. En la última de la noche, acaso en la única fisura defensiva que mostró el equipo de Sciacqua, Infantino capturó un centro del área, entrando desde la izquierda, tras un cierre fallido de Montoya.

Sin embargo, el control con el pecho se le fue largo y terminó rematando de zurda, sin potencia ni peligro para Vicentini. Así se esfumaron las últimas ilusiones de Central de llegar al empate. Con el silbatazo final del árbitro Echavarría, el equipo rosarino dirigido por Cristian "Kily" González ya piensa en la Copa Sudamericana. Para Sarmiento, un triunfo necesario, para asegurarle al plantel una inyección de confianza, de cara a la proxima fecha , contra Defensa y Justicia luego de un arranque con más dudas que certezas.

Las claves del triunfo

El regreso de Gervasio Núñez: el Yacaré finalmente recibió la habilitación para jugar y su ingreso fue clave para mejorar el rendimiento de Sarmiento.

La formación alternativa de Central: con la mente en la Copa Sudamericana, los jugadores de relevo del Canaya no consiguieron crear peligro en ataque para vencer al Verde.

El orden defensivo: Sarmiento mejoró su performance en la faceta defensiva, luego de un inicio con dudas, principalmente en el debut ante Estudiantes de La Plata.