Juan Antonini: "Solo me llevo cosas positivas de mis años en Sarmiento"

Juan Antonini, de 22 años, apenas comenzaba a retomar la actividad en las canchas, luego de la lesión sufrida en su rodilla en la semifinal del Torneo de Reserva, frente a River Plate, en junio pasado, sin saber que el destino le tenía preparado un cambio importante en el rumbo de su carrera.

Ayer, el juvenil oriundo de General Villegas emprendió viaje rumbo a España, para sumarse a préstamo al Coruxo Fútbol Club, por el próximo año. Atrás quedan años de crecimiento deportivo y recuerdos de su paso por la entidad Verde.

Entre ellos, los títulos de la división Reserva de semestre pasado y su debut en la Liga Profesional, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Eva Perón, encuentro en el que disputó varios minutos del segundo tiempo, con correcto desempeño.

Cuando se perfilaba para comenzar a ganar minutos en el equipo dirigido por Mario Sciacqua, una lesión de meniscos en el River Camp lo obligó a pasar por el quirófano y le impidió realizar la pretemporada con normalidad.

Sin embargo, reapareció en el encuentro de Reserva por la segunda fecha, ante Patronato, y días después se estaba despidiendo de sus compañeros. "Por un intermediario supe que el club de España me quería. Me sorprendió mucho el interés y la decisión la tomé en conjunto, prioricé buscar la posibilidad de hacer experiencia y agregar cosas a mi juego", le comentó Antonini a Democracia.

"Siempre busco lo mejor para mi carrera, pero esto me tomó de sorpresa. No lo esperaba y llegó. Así es el fútbol", agregó el futbolista villeguense.

A la hora de tomar la decisión, Antonini destacó el apoyo de Santiago Rosa, el delantero de reciente paso por el Lucerna de España, hoy incorporado a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. "Hablé con Santiago, porque somos muy amigos, más allá de lo futbolístico. Le pregunté cómo había sido su experiencia y su respuesta ayudó para que me animara a tomar la decisión", reconoció.

"Solo cosas positivas"

Antonini se lleva consigo en la valija momentos inolvidables con la camiseta de Sarmiento, ya sea en inferiores, como en Reserva y en el primer equipo, tanto en la Primera Nacional como en la Liga Profesional, en la que se dio el gusto de jugar unos minutos frente al Lobo de La Plata, en el Eva Perón.

"Me llevo solo cosas positivas, mucho aprendizaje, año tras año fue un crecimiento continuo, tanto como futbolista como también a nivel personal. Conocí personas muy buenas, desde utileros, los profes, entrenadores y compañeros", resaltó Antonini, quien también deja un lugar especial para los logros dentro del campo de juego.

"Desde lo deportivo, viví también momentos muy buenos, el título de Reserva, campeonato de inferiores, haber jugado en el Nacional y también haber representado a Sarmiento en la máxima categoría del fútbol argentino. Creo que haber pisado la cancha para defender los colores de Sarmiento en Primera es lo máximo que me ha tocado vivir", concluyó Juan Antonini.