Mientras aguardan la habilitación de Gervasio Núñez, el plantel cierra el trabajo y espera a Rosario Central

Hoy, el plantel profesional de Sarmiento de Junín cerrará los trabajos de preparación de cara al partido de mañana ante Rosario Central, encuentro que abrirá -desde la hora 19- la quinta fecha del campeonato Socios.com de la Liga Profesional de Fútbol.

Una práctica de fútbol, a puertas cerradas y en el campo de juego del CAS, a partir de las 10, le servirá al entrenador santafecino Mario Sciacqua definir el conjunto titular que recibirá a los "Canallas" que dirige Cristian "Kily" González.

La dirigencia sarmientista que encabeza Fernando Chiófalo espera confiada la habilitación de Gervasio Núñez, para que el"Yacaré" pueda estar a la órdenes del técnico y así debutar en su tercer paso por la institución verdolaga, siendo imprescindible para ello que llegue el transfer desde Bolivia.

También se espera que pueda estar a las órdenes del coach el volante ofensivo Sergio "Checho" Quiroga y si Sciacqua puede poner a los dos en el equipo que dirige, seguramente Sarmiento tendrá más juego individual y colectivo.

Hoy desde la hora 19 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del estadio de Arias y Necochea, habrá una conferencia de prensa, de la que participarán los futbolistas Rodrigo Salinas, Federico Bravo y Federico Paradela, más el citado DT.

Por otra parte, mañana a la hora 10 entrenarán los jugadores profesionales que no sean convocados para el partido de la noche ante Rosario Central, tanto los de Primera División como los de Reserva que habitualmente entrenan con el conjunto superior.

Recordemos que el juez del cotejo de mañana será Pablo Echavarría, siendo acompañado por Gabriel Chade y Gerardo Lencina como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Martínez.

Programa de encuentros y los árbitros

La programación de la quinta fecha y los jueces designados, es la siguiente:

Mañana viernes, a las 19, Sarmiento de Junín vs. Rosario Central, Pablo Echavarría; y 21.15, Newell’s Old Boys de Rosario - Platense, Leandro Rey Hilfer.

Sábado 7: a las 13.30, Banfield - Talleres de Córdoba, Yael Falcón Pérez; desde las 15.45, Unión - San Lorenzo, controlados por el árbitro radicado en Lincoln, Dario Herrera; a las 18, Huracán - Lanús, Andrés Merlos; y a las 20.15, Godoy Cruz de Mendoza - River Plate, Ariel Penel.

Domingo 8: a las 13.30, Gimnasia y Esgrima La Plata – Atlético Tucumán, Hernán Mastrángelo; 15.45, Vélez-Colón de Santa Fe, Fernando Rapallini; 18 hs., Boca Juniors-Argentinos Juniors, Nicolás Lamolina; y 20.15, Independiente – Racing Club, Facundo Tello Figueroa.

Lunes 9: a las 18 hs., Arsenal – Patronato de Paraná, Fernando Espinoza; y Aldosivi de Mar del Plata vs. Defensa y Justicia, Germán Delfino; y desde las 20.15, Central Córdoba de Santiago del Estero ante Estudiantes de La Plata, con arbitraje de Silvio Trucco.