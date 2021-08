Funes: "Todos quieren ganarle al campeón, es natural y tenemos que estar preparados"

Luego de un inicio de torneo con algunos contratiempos, Sarmiento parece haber retomado su marcha triunfal en la división Reserva, esa que le permitió consagrarse campeón en el semestre pasado, al derrotar en la gran final a Boca, en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

En diálogo con Democracia, el entrenador del Verde, Martín Funes, destacó que su equipo mantiene la línea de juego del semestre anterior, a pesar de algunos cambios importantes en la alineación titular, como los casos del arquero Joaquín Cabrera y los goleadores Federico Paradela y Luciano Gondou, actualmente integrados al plantel de Primera División.

La campaña comenzó con un traspié, una derrota 2 a 1 contra Estudiantes de La Plata, en Ciudad Deportiva, y luego un empate de visitante en Paraná, frente a Patronato, antes de reencontrar la senda ganadora en las últimas dos fechas, contra Platense y Racing.

Sin embargo, Funes aseguró que el equipo "estuvo bien", incluso en los encuentros en los cuales no logró el resultado esperado. "Los vi bien a los chicos, también en los partidos que no ganamos, y eso es importante. Contra Estudiantes, salvo los primeros 20 minutos, que fueron malos de nuestra parte, lo más justo hubiera sido un empate. Con Patronato no ganamos, pero hicimos un buen partido y los méritos para ganarlo. Pero el fútbol tiene eso que a veces merecés y no obtenés y otras veces sucede al revés", expresó el entrenador.

Asimismo, resaltó que las ausencias de Paradela y Gondou, así como también la del defensor Juan Antonini -pieza clave en el campeonato anterior, que emigró a España-, no alteró la estructura del equipo, aunque admitió que son bajas importantes, por el salto de calidad que le aseguraban al club de Junín.

"Estamos muy bien, más allá de la rotación de nombres, que fueron pocos, pero importantes. Los casos de Gondou y Paradela, fueron los dos jugadores que más goles convirtieron en el torneo anterior y nos pone contentos verlos hoy en el primer equipo, pero los chicos que los reemplazaron lo están haciendo bien. No es fácil, porque son jugadores que han tenido un rendimiento muy alto, pero los chicos que entran lo pueden hacer bien, con el tiempo y el proceso que conlleva", insistió Funes.

Todos contra el campeón

En su paso por Paraná, para enfrentar a Patronato por la segunda fecha, el equipo de Reserva de Sarmiento recibió un reconocimiento por parte del club anfitrión, por el título logrado en la división. Un gesto simbólico que no hizo más que confirmar el respeto que se ganó la institución juninense en la categoría.

"Eso está pasando ahora, pero también pasó en el tramo final del torneo anterior, en el cual tuvimos muy buenos partidos y los rivales ya no nos miraban no como un equipo recién ascendido. Después de ser campeón, por supuesto, la naturaleza del deportista en general y el futbolista en particular lleva a querer medirse contra el campeón y demostrar que está al mismo nivel. Todos quieren ganarle al campeón, la exigencia que se plantea es mayor y tenemos que estar preparados", reflexionó.

El formato del campeonato, que este semestre es de liga -todos contra todos-, abre el interrogante acerca de si Sarmiento volverá a pelear por el título, teniendo en cuenta que en el certamen anterior se hizo fuerte en las instancias de cruces de eliminación directa. No obstante, Funes prefiere quedarse con las ventajas del certamen en curso, para la parte formativa.

"Siempre tuve el deseo de que el futbolista pueda jugar la mayor cantidad de partidos. El campeonato de Reserva, cuando Sarmiento estaba en Primera Nacional, duró catorce fechas en todo el año, no en un semestre. La competencia es un pilar fundamental, que hace crecer al futbolista. Los campeonatos más largos históricamente han favorecido a los equipos más grandes, pero no lo miro desde ese lado", explicó.

De esa manera, y pese a que no niega las expectativas de volver a pelear en los primeros planos, el DT recordó que el objetivo primordial transita por un carril distinto: "Es una situación que siempre se plantea, pero yo no las enfrento. Sí hay que dar un orden de prioridades. El primer punto es formar futbolistas, darles herramientas para que cuando lleguen al primer equipo, lo puedan hacer bien. Después, por supuesto, hay una competencia y queremos ser competitivos y ganar".