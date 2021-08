Patronato y Newell's empataron sin goles

Patronato y Newell's Old Boys de Rosario no se sacaron ventajas y empataron ayer sin goles, por la cuarta fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en el estadio Presbítero Grella, de Paraná.

En la primera etapa Newell's presionó a Patronato, pero el local, de contra, a través de Gabriel Gudiño (por izquierda), Nicolás Delgadillo (derecha) y Héctor Canteros (por el medio), empezó a acorralar a su rival.

Así fue que a los 5 minutos, el mediocampista Franco Leys definió desde afuera del área y el balón pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por Alan Aguerre.

El equipo dirigido por Fernando Gamboa atacó por la derecha con salidas de Gabriel Compagnucci e Ignacio Scocco, y por el medio con Nicolás Castro, para asistir a Jonathan Cristaldo.

Newell' en esta primera parte tuvo tenencia, pero no precisión en las pocas jugadas que generó, y el equipo entrerriano propició una situación clara.

En la segunda parte, el equipo rosarino salió decidido a llevarse el partido y estuvo cerca de abrir el marcador a los 2 minutos, con un cabezazo de Cristian Lema que contuvo exigido Matías Ibáñez.

A los 12 minutos, Patronato respondió con una jugada individual de Delgadillo por izquierda, que definió cruzado y el arquero Aguerre mandó al córner. Y un minuto después, Scocco asistió a Justo Giani, que le pegó al balón y este rebotó en el palo izquierdo de Ibáñez.

En la última parte, el partido se hizo de ida y vuelta, pero ambos equipos no se pudieron sacar ventaja, por lo que el encuentro terminó en un justo empate.