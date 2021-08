Villa insistió en irse de Boca, a horas del Superclásico de la Copa Argentina

El delantero colombiano Sebastian Villa se reunió ayer con el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y reafirmó su intención de dejar el club y presiona para ser transferido al Brujas de Bélgica.

El extremo izquierdo volvió a ausentarse del entrenamiento, pero Riquelme replicó que el colombiano debe presentarse a practicar, porque de lo contrario será intimado mediante carta documento por abandono de trabajo.

De hecho, ya el viernes pasado lo dejaron claro el presidente Jorge Ameal y el integrante de la secretaría de fútbol, Jorge Bermúdez, quienes advirtieron que el club de la Ribera ya derivó el tema al Departamento de Legales.

Ya son tres los días que el colombiano no cumple con su trabajo y la idea del jugador era viajar a su país, algo que si todavía no hizo fue solamente porque sus representantes le aconsejaron que no lo hiciera.

Villa tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2024 y sus representantes tienen todo arreglado con Brujas para avanzar hacia un contrato por tres años.

El club europeo ofreció por su pase 7.000.000 de dólares y Boca, que es dueño del 70 por ciento de su ficha (Deportes Tolima, de Colombia, tiene el 30 restante), rechazó la propuesta y está a la espera de que los belgas suban el monto de la oferta, ya que su cláusula de salida es de 40.000.000 dólares.

Villa afronta problemas judiciales en Argentina, por una causa por supuesta violencia de género impulsada el año pasado por su expareja Daniela Cortés, que ya fue elevada a juicio oral por la Cámara Penal de Lomas de Zamora.

Por esa causa, el futbolista tiene que pedir permiso a la Justicia cada vez que sale del país, ya sea por un tema laboral o personal.

El contratiempo con Villa llega en Boca a horas del Superclásico de mañana frente a River, por los octavos de final de la Copa Argentina, que se disputará en La Plata. Con respecto al equipo titular, el DT Miguel Russo alinearía a los siguientes once: Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Luis Advíncula o Marcelo Weingandt, Diego González, Alan Varela o Esteban Rolón, Juan Ramírez y Agustín Sandez; Cristian Pavón y Norberto Briasco.