La falta de gol: el principal déficit de Sarmiento en el arranque del torneo

Sarmiento atravesó los casi 40 días de pretemporada camino al Torneo de la Liga Profesional con la determinación de ofrecer una versión distinta a la del primer semestre en la máxima división del fútbol argentino, con más ambición ofensiva y juego asociado en el mediocampo, con la proyección constante de sus laterales en campo rival.

La propuesta, a su vez, procuró servir a un objetivo claro: mejorar la producción en ataque, para competir contra los principales animadores del certamen, y aumentar la cuota goleadora. Sin embargo, transcurridas las primeras cuatro jornadas, el saldo es completamente distinto al estimado por el DT Mario Sciacqua.

En 360 minutos de juego, el Verde sólo pudo convertir un gol, fruto de aquel agónico cabezazo del juvenil Luciano Gondou, por la tercera fecha, ante Platense, en los minutos finales del partido disputado en el Estadio Eva Perón.

En sus restantes tres presentaciones -frente a Estudiantes, Patronato de Paraná y Racing-, el conjunto de Junín se retiró del campo de juego sin gritar un gol. Lo propio ocurrió en el duelo por octavos de final de Copa Argentina, disputado en San Nicolás, en el que el club de Junín cayó derrotado por la mínima.

Pero computando únicamente el certamen local principal, el presente campeonato marcó el peor arranque de Sarmiento en el ítem de goles a favor, en las primeras cuatro jornadas, en los últimos cinco torneos de Primera División.

El registro, impensado para un plantel que inició la campaña con delanteros en alto nivel, más las incorporaciones de Patricio Cucchi y Rodrigo Salinas, supera en negatividad al del Torneo de Primera División 2015 -cuando Sarmiento marcó 5 goles en las primeras cuatro fechas-; el Torneo de Primera División 2016 -3 goles en las primeras cuatro presentaciones-; el Torneo de Primera 2016-2017 -2 goles en cuatro fechas-; y la reciente Copa de la Liga Profesional -4 goles en cuatro fechas-.



En la intimidad del plantel, la falta de explicación sobre el déficit de goles se deja ver a la hora de las expresiones públicas. En conferencia de prensa, el viernes pasado, el arquero y capitán del equipo juninense, Manuel Vicentini, admitió que a Sarmiento "le están costando muy caros los detalles", en referencia al hecho de que los riesgos asumidos a la hora de atacar no se facturan en el arco contrario y luego se pagan en la propia puerta.

El propio DT Sciacqua reconoció, minutos después de la ajustada derrota con Racing, que su equipo "presionó en la zona media, generó situaciones pero no pudo convertir", y el trámite se terminó resolviendo con "un gol de otro partido", anotado por el joven Benjamín Garro, a menos de diez minutos del final.

La sequía goleadora de Jonatan Torres, el principal artillero de Sarmiento que todavía no pudo anotarse en la red en el presente campeonato, es otro de los factores que preocupan a la parcialidad sarmientista, aunque, en el partido frente a Platense -el único que ganó el Verde en lo que va del segundo semestre-, se lo vio con sintonía jugando en tándem con Rodrigo Salinas, que lentamente comienza a justificar su contratación con sus intervenciones.

Semana intensa

Por lo pronto, Sarmiento retomará hoy su agenda de trabajo, con vistas al partido del próximo viernes, en el Eva Perón, frente a Rosario Central, por la quinta jornada del campeonato. Hoy, y luego del domingo libre, el plantel trabajará desde las 10, en el Centro de Alto Rendimiento.

Lo propio ocurrirá mañana, mientras que el miércoles la práctica se mudará al Estadio, a puertas cerradas. El jueves se repetirá el mismo escenario, ya con el cuerpo técnico definiendo el once titular para el partido ante el conjunto rosarino, y el viernes por la mañana trabajarán los jugadores que no sean convocados para el encuentro.