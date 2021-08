Racing encontró un golazo en el final y le amargó la tarde a Sarmiento en Avellaneda

Como se esperaba, Racing comenzó más adelantado en el campo, con Enzo Coppetti por derecha, buscando la combinación con Ignacio Piatti, mientras que Tomás Chancalay se ubicó por izquierda. Más allá del peso de sus nombres y la ventaja de la localía, los dirigidos por Juan Antonio Pizzi no consiguieron crear peligro en los primeros 45 minutos en el arco defendido por Manuel Vicentini.

En el Verde, Rodrigo Salinas se mostró desde el inicio como la principal carta en ataque, tirándose por los costados y despejando el camino a Federico Paradela para que pisara el área rival. A los 6, los conducidos por Mario Sciacqua tuvieron la primera clara. Gabriel Graciani trepó por derecha, descargó para Salinas, quien controló y remató de zurda, en un disparo que pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero Arias.

Racing manejaba el ataque por la banda derecha, con salidas desde Aníbal Moreno hacia Juan José Cáceres, pero la reiteración de la fórmula, con centros desde los costados para un solitario Piatti en el área, planteaba un escenario a pedir de Sarmiento.

Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi tenían la pelota, pero el Verde era más punzante cada vez que lograba avanzar. Así lo tuvo nuevamente Graciani, a los 15, en una nueva conexión con Salinas, que se diluyó en los últimos metros del área.

La Academia respondió con una nueva jugada entre Coppetti y Cáceres, que terminó en un centro desde la derecha del lateral y una cabezazo de Piatti sin riesgo para Vicentini.

A los 32, los de Junín volvieron a insinuar con Paradela, que descargó para Graciani por derecha y tras un nuevo centro, Gabriel Alanís entró por la izquierda y remató de aire con pierna derecha, para obligar a la intervención del arquero chileno Arias.

Así se esfumaron los primeros 45 minutos, con un Racing que monopolizaba la tenencia, pero se exponía ante un Sarmiento que parecía tener claro el camino para llegar al gol, con el contragolpe como principal argumento, pero sin precisión en el último pase.

En el segundo tiempo, los de Pizzi cambiaron el libreto y volcaron el juego hacia la izquierda, con la expectativa de desarmar el cerrojo defensivo de Sarmiento, que en la primera parte del encuentro casi no había mostrado fisuras.

Comenzó entonces a crecer la figura del lateral chileno Eugenio Mena, luego de un primer tiempo que lo había tenido más como espectador que como protagonista de la tarde del Cilindro. Apenas tres minutos necesitó el defensor trasandino para desbordar por su banda, y descargar un centro atrás, que nadie pudo conectar de frente para abrir el marcador.

Sciacqua envió a la cancha al juvenil delantero Luciano Gondou, de gran presente, y a los 10 minutos reafirmó su momento, con un pase en cortada a Graciani, que definió ante salida de Arias, pero el defensor Mauricio Martínez cerró al córner, para apagar el grito de gol juninense.

Racing parecía ser un poco más cuando, a los 38, el joven Benjamín Garré recibió por derecha, trasladó unos metros y remató de zurda. Vicentini se estiró todo lo que pudo, pero no pudo alcanzar el balón, que se clavó pegado al palo derecho, para poner el 1 a 0.

El DT de Sarmiento, con la inesperada desventaja, envió a Arismendi y Borasi a la cancha, para intentar inclinar la cancha y alcanzar el empate que, en la intimidad del plantel juninense, parecía sentirse como el resultado más justo. Sin embargo, no llegó.

El conjunto de Avellaneda, sin brillar, se llevó un triunfo premio demasiado grande para su producción en ataque y se subió a la punta del campeonato. El Verde, por su parte, se quedó las ganas de sumar, luego del triunfo conseguido el miércoles pasado, en el Estadio Eva Perón frente a Platense. Ahora, el equipo de Sciacqua deberá pensar en volver a hacerse fuerte de local, el próximo viernes, cuando reciba al difícil Rosario Central.