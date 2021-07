Independiente visita a Platense, Colón recibe a Godoy Cruz y Lanús a Unión de Santa Fe

Además del encuentro entre Racing Club de Avellaneda y Sarmiento de Junín, hoy se jugarán otros tres encuentros por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Abrirán el sábado, midiéndose desde las 13.30, Colón de Santa Fe y Godoy Cruz de Mendoza, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El equipo santafesino que dirige Eduardo Domínguez y se consagró campeón a nivel local en el primer semestre por primera vez en su historia, comenzó la nueva campaña con una victoria sobre River (2-1) en Núñez, luego cayó como local por goleada ante Lanús (4-1), y por último empató en Parque de los Patricios con Huracán (1-1).

El "Tomba" mendocino, por su parte, le ganó a Central (2-1) y a Defensa y Justicia (2-1), para caer el miércoles último en Mendoza ante Atlético Tucumán (2-1).

En Colón habrá una reaparición importante, la del mediocampista Rodrigo Aliendro, en lugar de Cristian Bernardi, con un golpe en el tobillo.

Aliendro cumplió la suspensión tras haber sido expulsado en la primera fecha ante Lanús y su importancia en el "Sabalero" está reflejada en los números, ya que cuando no jugó el equipo apenas ganó un partido, empató cuatro y perdió 12.

Otra variante que analiza Eduardo Domínguez es el ingreso de Santiago Pierotti por el colombiano Yeiler Goez, aunque esto lo evaluará hasta último momento.

En Godoy Cruz, el entrenador Sebastián Méndez repetirá la formación que cayó ante los tucumanos. El historial entre ambos es de 20 partidos, con 10 triunfos de Colón, siete de Godoy Cruz y tres empates.



En la “fortaleza”

Posteriormente, a partir de las 15.45, Lanús recibe en “La Fortaleza” del sur del Gran Buenos Aires a Unión de Santa Fe, siendo juez Pablo Echavarría.

Lanús, que venía entonado luego de vencer a Atlético Tucumán 4-2 y Colón por 4-1, no tuvo chances en su estadio ante River Plate, que le dio un duro golpe al derrotarlo por 3 a 0.

El "Granate", que cuenta con el interminable goleador José "Pepe" Sand, afronta esta etapa de la liga con la ausencia del arquero Lautaro Morales, Tomás Belmonte y Pedro De la Vega, quienes regresan desde Japón tras formar parte del seleccionado olímpico que quedó eliminado en primera ronda en Tokio 2020.

Unión tuvo un flojo inicio de Liga: debutó de local con un empate (1-1) ante un Boca alternativo; fue goleado por River (0-4) en el estadio Monumental; y viene de perder en su cancha ante Banfield (1-0). Suma un punto sobre nueve y tiene necesidad de revertir la situación.

Lanús, dirigido por Luis Zubeldía, es un equipo con muchas variantes pese a las ausencias y mucha juventud, ya que el entrenador tiene como norma en los clubes en donde trabaja abrevar en las divisiones inferiores.

El "Tatengue", con el juninense Juan Manuel Azconzábal como DT, tuvo momentos de buen juego en la anterior Copa de la Liga, pero le cuesta mucho llegar al gol, motivo por el cual contrató al delantero Nicolás Blandi, exBoca Juniors y San Lorenzo, quien llega desde Colo Colo de Chile.

El historial muestra que jugaron 32 veces, con ventaja para Lanús de 12 triunfos, 14 empates y seis victorias para el equipo santafesino.



En Vicente López

Finalmente, a partir de las 20.15, Platense espera en Vicente López a Independiente de Avellaneda, con el contralor de Diego Abal.

Independiente suma siete unidades, los mismos que San Lorenzo, mientras que Platense tiene un punto y buscará reponerse del flojo arranque de campeonato.

El conjunto que dirige de Julio César Falcioni comenzó con un empate ante Argentinos (0-0) y después venció a Estudiantes en La Plata (1-0) y a Patronato de Paraná (2-0) en Avellaneda.

Los nombres serán los mismos que festejaron el miércoles contra el equipo entrerriano, a pesar del fuerte interés de Palmeiras de Brasil por el lateral derecho Fabricio Bustos y el alta de Ezequiel Muñoz tras una larga recuperación por una lesión en la rodilla derecha.

Por su lado, Platense, que perdió con Sarmiento en Junín (1-0) en el último minuto, no contará con el expulsado arquero Jorge De Olivera y en su lugar estará Luis Ojeda.

Además, en el ataque está en duda la entrada de Facundo Curuchet por Jorge Pereyra Díaz, de flojo arranque en el campeonato.



Cómo sigue

Mañana domingo 1° de agosto, esta será la programación prevista por el torneos Socios.com:

A las 13.30, Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, arbitro: Jorge Baliño; a las 15.45, Talleres de Córdoba vs. Boca Juniors, siendo juez Fernando Rapallini; desde las 18, River Plate vs. Huracán, Facundo Tello Figueroa; y a las 20.15, San Lorenzo ante Banfield, con Patricio Loustau impartiendo justicia.

Lunes 2 de agosto: A las 16.45, Patronato de Paraná vs. Newell’s Old Boys de Rosario, con arbitraje de Ariel Penel; y Argentinos ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Nazareno Arasa.

A la hora 19, Estudiantes de La Plata espera a Arsenalde Sarandí, con contralor de Néstor Pitana; y Rosario Central vs. Aldosivi de Mar del Plata, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Cierran la cuarta fecha el lunes desde las 21.15, Atlético Tucumán vs. Vélez Sarsfield, con Andrés Merlos encargado del arbitraje.