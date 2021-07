Ganaron Banfield y Atlético (T)

Banfield fue oportuno para vencer 1 a 0 al disminuido Unión, que jugó con un jugador menos la mayor parte del partido disputado en Santa Fe y así, el 'Taladro' logró su primer éxito en el certamen por medio de la definición de Juan Manuel Cruz (a los 36 minutos del segundo tiempo), después que los santafecinos sufrieran la expulsión de Emanuel Brítez (25m. PT).

Desde el inicio, más allá de sus intenciones, ambos conjuntos ratificaron en el campo de juego lo que ya habían esbozado en sus primeras dos presentaciones en el torneo de la Liga.

Faltos de coordinación y volumen de juego, después de la salida de varios de sus jugadores durante el receso de invierno y con incorporaciones que se están adaptando a sus nuevos equipos, ofrecieron un opaco primer tiempo.

Con solo dos apuntes para destacar: la expulsión del zaguero Emanuel Brítez, en Unión, por una fuerte falta en perjuicio de su tocayo Coronel (25 min) y solo una jugada clara a favor de Banfield.

La que fue generada con un desborde por derecha de Juan Pablo Álvarez, que sacó un centro preciso para la entrada de Luciano Pons, que lo conectó de palomita con un tiro que se fue rozando el caño izquierdo del arco local (38 min).

El complementario mostró una mejor predisposición del 'Taladro', tratando de sacar ventaja de un jugador menos con que se había quedado el dueño de casa.

Banfield lo ganó cuando Quinteros envió el centro que cabeceó Ramiro Enrique, desviándolo Moyano y allí como buen pescador apareció Cruz -como lo hacía su padre Julio Cruz, exdelantero de Banfield y River Plate-, para empujar el balón hacaa el fondo del arco local.

Así, los dirigidos por Javier Sanguinetti se quedaron con un justo triunfo en un espectáculo que fue de menor a mayor.

Atlético Tucumán ganó en Mendoza

Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 1 como visitante. Para el conjunto tucumano marcaron Ramiro Carrera (al minuto del complemento) y Guillermo Acosta (25m. S.T.), mientras que el empate parcial de los mendocinos lo había marcado Matías Ramírez (21m. S.T.).

Con esta victoria, el "Decano" suma seis puntos y alcanzó la línea del "Tomba", que venía de dos triunfos seguidos.

Atlético Tucumán hizo todo el desgaste en el segundo tiempo, después de unos primeros 45 minutos parejos y sin situaciones claras de gol para ninguno de los dos.

La visita, desde la entrada de Augusto Lotti, impuso sus condiciones. Más allá del empate parcial, cuando promediaba el complemento, el equipo tucumano dominó cada sector del campo, aunque con una diferencia corta en el marcador.

Así concluye

Central Córdoba de Santiago del Estero recibe esta tarde a las 14.15 horas en el estadio "Madre de Ciudades" a Talleres de Córdoba, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con arbitraje de Facundo Tello y televisado por las señales FOX Sports Premium y TNT Sports.

Los santiagueños aún no ganaron en el torneo y vienen de caer frente a San Lorenzo 1 a 0, en tanto que los cordobeses derrotaron a Arsenal de Sarandí 2 a 0.

Por su parte, Arsenal, que aún no ganó en el torneo doméstico, buscará sumar de a tres ante Argentinos Juniors, en partido que se jugará en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Arsenal de Sarandí desde las 16.30 con el arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports.

Arsenal empató en la fecha inicial con San Lorenzo 1 a 1 y luego cayó con Talleres 2 a 0, mientras que los de La Paternal igualaron con Independiente 0 a 0 y vencieron a Newell's de Rosario 1 a 0.

Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Rosario Central desde la hora 18.45 en el estadio "Juan Carmelo Zerillo", con arbitraje de Ariel Penel y televisado por la TV Pública y ESPN.

Los platenses vienen de empatar 0 a 0 con Racing Club y los rosarinos de vencer a Vélez Sarsfield 1 a 0 y en Gimnasia no se descarta el debut del "Pulga" Rodríguez, el delantero que viene de consagrarse campeón con Colón de Santa Fe, recuperado de una lesión.

En Central, el entrenador Cristian "Kily" González no haría modificaciones respecto al equipo que derrotó a Vélez por la mínima diferencia, con gol sobre la hora de Emiliano Vecchio.

Cerrando la fecha, Newell's y Estudiantes se enfrentan esta noche en "El Coloso del Parque" de Rosario, intentando ambos elencos recuperarse de sendas derrotas en la jornada pasada.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en la cancha de Newell's ubicada en el Parque de la Independencia rosarino, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal TNT Sports.

Los rosarinos perdieron el lunes último en La Paternal con Argentinos Juniors (1-0), mientras que los platenses cayeron en su estadio ante Independiente 1 a 0.

El técnico de Newell's, Fernando Gamboa, no contará con el defensor Franco Escobar (volvió a lesionarse la zona del quinto metatarsiano del pie izquierdo) e ingresará Gabriel Compagnucci.

En tanto, el suspendido Jonathan Cristaldo, quien fue expulsado en La Paternal, será reemplazado por Ignacio Scocco.

Por su parte, el director técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, repetirá la formación que perdió con Independiente como local y por la mínima diferencia.