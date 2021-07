Racing derrotó a Aldosivi en Mar del Plata

Racing Club venció a Aldosivi en Mar del Plata por 2 a 0, por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional, con goles en el complemento de Javier Correa e Ignacio Piatti y así llegó a cinco puntos y quedó en la cuarta posición, mientras que Aldosivi sufrió la segunda derrota del certamen y tiene tres puntos, quedando en el 16° puesto.

El primer tiempo tuvo un desarrollo parejo porque ambos equipos se repartieron la pelota por momentos, aunque la visita fue la que buscó un poco más, intentando generar juego.

Lisandro López, titular y capitán por primera vez desde que regresó al club, justificó el mote de "referente" con buena labor que lo identificó como el jugador más criterioso y el claro conductor de la visita.

El equipo de Juan Antonio Pizzi apeló a la velocidad del chileno Eugenio Mena sobre el lateral izquierdo del ataque, se paró firme en el mediocampo con Aníbal Moreno y Leonel Miranda, más la velocidad y movilidad de Javier Correa en ataque.

El "Tiburón", por su parte, no pudo hacerse fuerte de mitad de cancha hacia adelante y no logró ser vertical cuando manejó la pelota. Tuvo una chance cuando Leandro Maciel remató desde afuera del área y obligó al arquero Gabriel Arias a exigirse para salvar a su arco.

El segundo tiempo fue más entretenido, con equipos con mas convencimiento para llegar al arco rival, lo que llevó al local a tener su chance mediante un penal que Arias le contuvo a Federico Andrada a los seis minutos.

En la jugada siguiente, Racing salió de contra con la velocidad de Tomás Chancalay, le cedió a Juan Cáceres para que este le diera buen pase a Javier Correa, quien abrió el marcador.

Después del tanto "académico" el local se adelantó en el campo rival con el objetivo de conseguir el empate y si bien tuvo chances, no logró ser efectivo.

Racing volvió a aprovechar otra jugada de peligro a favor que terminó en gol del ingresado Ignacio Piatti, tras una habilitación de Carlos Alcaraz en el tercer minuto de descuento, para terminar de justificar el triunfo en condición de visitante.

En la cuarta fecha, Racing recibirá a Sarmiento de Junín en Avellaneda y Aldosivi visitará a Rosario Central.