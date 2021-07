La búsqueda de una identidad de juego: el errático andar futbolístico de Platense

Platense y Sarmiento son los últimos dos equipos que se sumaron a la competencia de la Liga Profesional tras haber ascendido a comienzos del corriente año. Asimismo, y por esas casualidades del fútbol, a ambos les cabe la misma definición en torno al modo de juego futbolístico: “errático”.

A diferencia con lo que habitualmente suele relacionarse, la palabra “errático” no quiere decir que una persona o institución comete muchos errores, sino que, retomando a la Real Academia Española significa que “se mueve sin rumbo fijo o sin asentarse en un lugar. Impredecible o que cambia con frecuencia”.

Retomando el empeño futbolístico de los dos equipos que protagonizarán el encuentro de esta tarde en el estadio Eva Perón, tanto Platense como Sarmiento no han logrado consolidar una identidad de juego que les dé resultados futbolísticos. Ello se ve traducido en los constantes cambios en el armado del equipo y en los resultados negativos: ambos equipos han quedado eliminados de la Copa Argentina y no han conseguido ganar hasta ahora (en el caso del Verde esto se ve acentuado ya que ni siquiera logró sumar un punto ni convertir).

Por todo ello, sin dudas que este partido será una importante posibilidad para comenzar a sumar de a tres, ganar confianza y conseguir más tiempo para los proyectos (y procesos) desarrollados por los dos cuerpos técnicos implicados que vienen siendo cuestionados.

El juego del Calamar

La partida de Juan Manuel Llop marcó un antes y un después en Platense. Por un lado, dio fin al crecimiento en el rendimiento deportivo del equipo, con aires de ascenso y que logró el regreso a la máxima categoría. Por otro, denotó el nuevo deseo de la institución: encontrar una solidez futbolística que le permita pelear lejos del fondo de la tabla de posiciones.

Con Leonardo Madelón como nuevo DT, Tense aún no ha logrado pisar fuerte en este campeonato: empató 2-2 ante Gimnasia Esgrima La Plata en el comienzo del torneo y viene de caer por 1-0 contra Aldosivi de Mar del Plata.

Las dos fechas disputadas permiten ver y analizar algunos patrones en el juego del próximo rival de Sarmiento. Un primer aspecto a observar es que ambos equipos suelen ceder el protagonismo a los rivales. En el caso del Calamar, en las dos fechas disputadas tuvo menor porcentaje de posesión del balón: de un 32% ante Gimnasia (que tuvo un 68%), y de un 37% ante Aldosivi (que registró un 63%).

Continuando con el análisis, en la parte defensiva, Platense se comporta de una forma similar a la Verde: colocando a varios futbolistas en defensa, priorizando el pasillo central del campo de juego y, muchas veces, descuidando el sector de los laterales.

Precisamente el gol de Aldosivi llegó de esa forma: una jugada que tuvo la lateralización del balón que posibilitó un remate de media distancia, y el rebote fue capitalizado por el mediocampista Lautaro Guzmán para conseguir el triunfo.

En cambio, en el ataque, el Calamar, vuelve a presentar similitudes a Sarmiento: realiza ataques directos, con pocos futbolistas y con un ritmo de velocidad alto, para tratar de imponerse. Sin embargo, una premisa que lo diferencia tácticamente es que Madelón transmite una premisa a sus dirigidos: siempre tiene que llegar un futbolista por el segundo palo para terminar la jugada en caso de que la pelota cruce el área.

Todavía no ha conseguido marcar de esa forma, pero en cada ataque del Calamar es posible observar este comportamiento, el cual es contraproducente a la manera de juego de Sarmiento que suele no perseguir las marcas y no prestar atención a lo que se conocen como “segundas jugadas”.

El posible “11”

Bajo el clásico esquema de 4-4-2, y con algunas dudas en el armado del equipo titular, Platense saldría esta al campo de juego con: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Nicolás Zalazar, Lucas Acevedo o Luciano Recalde, y Juan Infante o Facundo Cardozo; Facundo Russo o Franco Baldassarra, Hernán Lamberti, Iván Gómez y Mauro Bogado o Baldassarra; Matías Tissera o Facundo Curuchet y Brian Mansilla.

Las incorporaciones y bajas del plantel

Platense vivenció un mercado de pases que contó con numerosas llegadas para reforzar el plantel, entre las cuales se encuentran los defensores Augusto Schott (a préstamo de Talleres de Córdoba), Lucas Acevedo (a préstamo de Colón), los mediocampistas Iván Gómez (a préstamo de Estudiantes) y Julián Marcioni (a préstamo de Newell's), y los delanteros Braian Mansilla (a préstamo de Racing), Facundo Cardozo (libre de All Boys), Horacio Tijanovich (libre de Gimnasia LP) y Florián Monzón (a préstamo de Vélez).

Por otro lado, entre las bajas se encuentran las de los siguientes futbolistas: Cristian Núñez (rescindió y vuelve a Lanús), Ian Puleio (a préstamo a Toreros FC de Ecuador), Alexis Messidoro (libre a Larissa de Grecia), Braian Lluy (libre a Panetolikos de Grecia), José Luis Sinisterra (libre a San Martín de Tucumán) y Francisco Ilarregui (volvió a Argentinos).

Una impronta nacional: Leonardo Madelón

Tras su consagrada historia como futbolista que implicó las décadas del 80 y 90, y su efímero paso como asistente en Instituto de Córdoba, Madelón comenzó una larga carrera como entrenador en nuestro fútbol. A tal punto la misma que ha dirigido a 12 equipos en Argentina, sin registrar experiencias en el extranjero.

Colegiales, El Porvenir, Olimpo de Bahía Blanca, Unión de Santa Fe, Belgrano y Talleres de Córdoba, San Lorenzo, Gimnasia Esgrima La Plata, Quilmes, Nueva Chicago, Rosario Central y Platense son los equipos en los que vistió el buzo de DT.

Asociado al clásico esquema de 4-4-2, y con resultados a favor como principal fundamento, Madelón ha logrado afrontar distintos escenarios, como promociones y ascensos, perdurando en el tiempo y consiguiendo ser una importante referencia en nuestro fútbol con 58 años.

El historial

Sarmiento y Platense se enfrentaron en seis oportunidades de las cuales: el Verde se impuso una vez, al igual que la cantidad de victorias que registró el Calamar. Y empataron en cuatro oportunidades, siendo este el resultado con predominancia y que posiblemente se repita hoy debido a lo expuesto por ambos equipos en el torneo hasta aquí.

La última vez que se enfrentaron

El 10 de marzo del corriente año se vieron por última vez las caras los protagonistas de esta tarde, pero en el Estadio Ciudad de Vicente López. Justamente, fue igualdad en 1 para los equipos.

El gol del Verde lo convirtió el mediocampista Gabriel Alanís, mientras que el defensor Nadir Zeineddin decretó la igualdad a través de un rebote en un tiro de esquina.

Por último, vale remarcar que varios de los futbolistas de Sarmiento que formaron parte de esta contienda estarán presentes hoy, como: el arquero Vicentini, el defensor Martín García, los mediocampistas Alanís y Quiroga, y el delantero Jonatan Torres.

Así debería jugar Sarmiento

En la ofensiva, el Verde deberá sacar a relucir un recurso que poco valor le ha atribuido: los remates de media distancia. Tanto Gimnasia como Aldosivi hicieron empleo de él y consiguieron vencer la valla del arquero Jorge De Olivera, quien no podido desviar los remates o ha brindado algún rebote que terminó en gol.

Para ello, los dirigidos por Sciacqua deberán realizar transiciones rápidas, haciendo correr la pelota más que a los propios futbolistas, haciendo uso de las lateralizaciones de balón (es decir, del movimiento a un lado y a otro) para generar espacios y atacar por el sector más desprotegido del rival.

Como “Plan B”, el siempre valorado e importante recurso, tampoco aprovechado ni explotado por Sarmiento, de hacer valer la importancia de las pelotas detenidas y tratar de imponerse por la vía aérea.

Por otra parte, en defensa, los jugadores del Verde deberán prestar atención a los marcajes en las pelotas quietas, ya que Platense suele colocar una gran cantidad de jugadores en el área rival.

Por último, en las transiciones defensivas, deberá realizar un repliegue rápido y eficaz, debido a la manera de atacar del conjunto de Saavedra.

Jugadores con paso por Sarmiento y Platense

Si bien ambos equipos se encuentran en la máxima categoría con un pasado que los respalda, ya que no es la primera experiencia en Primera, también han sabido transitar las distintas categorías del ascenso nacional en la historia más reciente.

Otro de los aspectos que comparten es la presencia de varios futbolistas con paso por ambas instituciones. Entre ellos se pueden citar los casos de los arqueros Claudio Flores y Alejandro Migliardi, los mediocampistas Sergio Marchi, Oscar Monje, Víctor Manccinelli, Marcelo Scatolaro, Gonzalo Bazán, Daniel Cangialosi y Luis Quiroga, y el delantero Lucas Concistre.