Independiente se llevó un triunfo ante Estudiantes en su visita a La Plata

Independiente venció anoche 1 a 0 a Estudiantes en La Plata, por la segunda fecha del Torneo de la Liga Profesional, con un gol de Juan Insaurralde, en el primer tiempo.

De esta forma, el Rojo consiguió derrotar al Pincha por primera vez en los últimos once partidos. La última victoria había sido en 2008 con tanto del colombiano Marco Pérez. Los tres puntos fueron un premio excesivo para el equipo de Julio Falcioni, teniendo en cuenta su baja producción ofensiva.

A los 7 minutos Díaz la aguantó por izquierda, descargó para Sánchez Miño que remató alto. Respondió el Rojo con una acción de Velasco, que remató desviado.

Sobre los 10, una buena asistencia de Sánchez Miño, que no se correspondió con una acertada definición de Jorge Rodríguez.

A los 15 minutos, llegó el gol para el conjunto de Falcioni. A la salida de un córner, Velasco combinó con González, Rogel se distrajo, perdió la marca, e Insaurralde, que se había quedado en ataque, la desvió en el segundo palo de cabeza para dejar sin chances a Andújar y poner el 1 a 0.

A partir de ahí, Estudiantes tuvo la pelota e Independiente se paró de contra. Sobre los 32 minutos, Barreto le cortó una buena chance a Apaolaza y a los 37 una jugada de Castro por izquierda, que los locales pidieron penal pero Dóvalo acertó e hizo seguir.

En el final, Velasco en una contra exigió a Andújar que respondió en forma correcta. El complemento fue más desordenado. Los de Zielinski fueron con todo en busca del empate. Al minuto lo tuvo Apaolaza pero su derechazo se desvió al córner.

Luego estuvo cerca con un cabezazo de Noguera apenas desviado tras un centro de Estevez, que se desvió en Rodriguez y el travesaño evitó el empate. El Pincha no dejó de insistir. Un remate de Díaz desde afuera hizo lucir a Sosa. A los 28, el uruguayo le sacó la igualdad a Estévez.

Estudiantes fue hasta el final sin claridad y Blanco de contra pudo aumentar la diferencia. Sosa, Velasco y Rosa fueron los mejores en Independiente, que logró un triunfo clave.