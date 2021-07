Sciacqua admitió su "bronca", pero por ahora no pone en duda su continuidad

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, reconoció ayer su "bronca" por la derrota del equipo frente a Patronato de Paraná, 2 a 0 en el Estadio Presbítero Grella, pero por el momento evitó sembrar dudas sobre su continuidad en el cargo y aseguró que piensa en el partido del miércoles frente a Platense, en el Estadio Eva Perón, por la tercera fecha de la Liga Profesional.

"En este momento tengo la bronca del partido, buscamos por afuera y por dentro, pero nos encontramos con virtudes del rival para aprovechar errores nuestros, expresó Sciacqua, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, que significó la tercera derrota al hilo de su equipo, dos por la Liga y la restante por Copa Argentina.

"Es un resultado injusto, pero los goles hay que convertirlos y Patronato los hizo. En el primer tiempo, hasta el gol de Patronato estábamos bien. Sufrimos el golpe y en el segundo tiempo buscamos por todos los lugares y no pudimos convertir, frente a una defensa muy bien parada", reflexionó, sobre el planteo táctico del entrenador Iván Delfino, precisamente, su predecesor al frente del equipo de Junín.

"Patronato es un equipo duro, así y todo generábamos los espacios, pero frente al error sale rápido en las transiciones y así fue el primer gol. He dirigido aquí y sé que es una cancha difícil", insistió, al referirse a su pasado en el conjunto de Paraná.

Por otra parte, Sciacqua confió en que el plantel está "entero" pese al traspié y recordó que Sarmiento no tiene tiempo para lamentar la derrota, ya que el miércoles deberá enfrentar al Calamar de local.

"En esta categoría, como en todas, los errores se pagan. Hago hincapié en la actitud de los jugadores y en la intención de jugar", reafirmó. "Las derrotas golpean, el vestuario que noté recién era de bronca, no tanto de tristeza. Los jugadores veían que más allá de ir perdiendo, estábamos cerca del empate y no logramos el gol. Noté un vestuario entero y el miércoles tenemos revancha ante Platense", concluyó.