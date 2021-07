Fútbol eficaz: el sello distintivo que intentará consolidar Delfino en Patronato

Escenarios adversos, realidades opuestas. Esa parecería ser la sintaxis concreta de los protagonistas del partido de hoy, en el que se ratificará el inicio de rumbo de ambos equipos.

Patronato viene de lograr una importante victoria en el debut en la Liga Profesional al imponerse por 2-0 contra Aldosivi en Mar del Plata. Por su parte, Sarmiento viene de una dura caída (no solo por el resultado, sino también por lo visto desde lo futbolístico) ante Estudiantes de La Plata, en el estadio Eva Perón.

Asimismo, el conjunto dirigido por Iván Delfino viene desarrollando un rendimiento exponencial desde el retorno del DT santafesino al Patrón. En tal sentido, vale destacar que la última caída en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella" de la capital entrerriana fue el 20 de marzo de este año contra Huracán.

Además, Patronato viene de imponerse por la mínima ante Villa San Carlos por Copa Argentina, en el estadio Eva Perón.

Situación opuesta la de Sarmiento que, en idénticas instancias, no pudo demostrar una buena performance: quedando eliminado de la copa nacional e iniciando con una derrota el torneo de la máxima categoría.

Por todo ello, en el partido de esta tarde se juegan mucho más que tres puntos. Por un lado, el DT Mario Sciacqua tendrá la primera prueba deportiva fuera de Junín, escenario para demostrar lo que expresó en diálogo con Democracia en la víspera de la pretemporada, el 23 de mayo: “El objetivo es que el equipo sea más agresivo en la presión alta jugando de visitante, lograr ese equilibrio de local o fuera de casa”.

Un triunfo será fundamental en esta búsqueda de estilo futbolístico para traer calma y prolongar procesos. Algo para nada sencillo en el mundo actual del fútbol, y que mucho sabe de ello Delfino tras su paso por Junín.

Por su parte, el actual entrenador de Patronato buscará mantener la buena racha de local y el encuentro de hoy será una posibilidad más de ver y analizar si, efectivamente, el equipo está desarrollando el rendimiento deseado por el cuerpo técnico.

Una faceta que viene trabajada es en torno a la diferencia de gol: Patronato registra 20 goles a favor y 21 en contra, con una predominancia de derrotas sobre victorias. Sin embargo, esta característica no lo hace un rival endeble, siempre difícil para vencer.

El posible “11”

Tanto en el triunfo por la mínima ante Villa San Carlos por Copa Argentina, en el estadio Eva Perón, como en el debut por la Liga Profesional en Mar del Plata, el entrenador Delfino decidió emplear la disposición táctica de 4-2-3-1

Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Oliver Benítez, Rolando García Guerreño y Lucas Kruspzky; Héctor Canteros y Franco Leys; Gabriel Gudiño, Nicolás Delgadillo y Brian Nievas; Sebastián Sosa.

La última vez en Paraná

En el marco de la undécima fecha del grupo "B" de la Copa de la Liga Profesional, Patronato se impuso por la mínima diferencia ante Sarmiento, con gol de Martín Garay promediando el segundo tiempo.

El Verde, que generó mayor cantidad de jugadas en ataque pero no logró traducirlas con goles, terminó con diez futbolistas por la expulsión del marcador central Braian Salvareschi.

En la última visita a Paraná, Sarmiento alistó a: Manuel Vicentini al arco; Martín García, Salvareschi, Marcelo Herrera y Facundo Castet; Federico Vismara y Claudio Pombo repartiéndose la zona central, Gabriel Graciani y Gabriel Alanís por las bandas; Sergio Quiroga más adelantado y Jonatan Torres de punta definido. La mayoría volvería a jugar, en las mismas circunstancias que la última vez, ante el Patrón.

Por último, es imperioso remarcar que, en condición de local, el Patronato de Iván Delfino registró cinco victorias, un empate y tres derrotas.

Los refuerzos

Las últimas incorporaciones del plantel rojinegro fueron: el arquero Matías Mansilla (a préstamo de Deportivo Morón), el defensor Facundo Cobos (libre de Sol de América de Paraguay) y el mediocampista Tiago Banega (a préstamo de Racing).

La particularidad que presentan estos refuerzos es que, hasta el momento, no fueron parte del equipo titular y llegan al equipo de Delfino para sumar rodaje y experiencia, debido a la corta trayectoria de cada uno (Cobos tiene 27 años; Mansilla, 25; y Banega, 22).

Por otro lado, las dos bajas que ha sufrido el plantel han sido la del defensor, y exVerde, Gustavo Canto, que continuó su carrera en Banfield; y el mediocampista Lautaro Torres, que hizo lo propio en Ferro, en la Primera Nacional.

La mirada del DT Iván Delfino

Según la Real Academia Española, eficacia es “la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”; y eficiencia es “la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”.

Conceptos similares pero disímiles. El que mejor le cabe a la etiqueta del DT Delfino es eficaz: no solo por el envión anímico que ha conseguido en las últimas semanas, sino porque es un equipo que, sin grandes recursos ni ostentación de juego, logra sus objetivos.

En su actual club, Delfino acumula un total de 61 partidos: 30 victorias, 16 empates y 15 derrotas. Logró el ascenso junto a Patronato a Primera división en 2015, encuentra en la actualidad, su segundo mandato en el “rojinegro”.

Conocida y respetada es su mirada futbolística entre los hinchas del ascenso argentino y, sobre todo, de los fanáticos del Verde: porel nivel demostrado y las numerosas instancias finales disputadas.

El modelo de juego que porta el entrenador nacido en Santa Fe se basa en un ataque dúctil, que busca la eficiencia en el área adversaria, y consolidar el resultado en base a una defensa sólida. De hecho, a tal punto el definido estilo del DT, que ha llegado a tener tintes “conservadores” al sacar undelantero por un defensor y cuidar el 0 en el arco propio, en lugar de ir por una diferencia más abultada en el marcador.

Mucho de esto quizás tenga que ver con su pasado como futbolista, ya que fue un férreo defensor que vistió las casacas de Banfield, El Porvenir, Gimnasia de Jujuy, San Martín de Mendoza, Juventud Antoniana de Salta y Libertad de Sunchales, entre otros. De allí, la importancia otorgada la fase defensiva de sus equipos.

En cuanto a su etapa como entrenador, además de Sarmiento y Patronato, Delfino dirigió en Crucero del Norte, Instituto de Córdoba, Temperley, Libertad(Sunchales) y Juventud Antoniana (Salta).

Así debería jugar Sarmiento

El Verde deberá hacer valer la importancia de las pelotas detenidas y tratar de imponerse por la vía aérea. No obstante, en defensa la misma ecuación: evitar la vulnerabilidad.

Como una segunda posibilidad para el ataque “verdolaga” es hacer valer la velocidad en las transiciones ofensivas: Patronato es un equipo que no utiliza a muchos jugadores para atacar, sin embargo, muchas veces queda “mal parado” en la fase defensiva. Por este motivo, la velocidad de futbolistas como Alanís, Arismendi, Borasi o Quiroga, ante marcadores centrales de poca velocidad, podrán ser determinantes para convertir a través de jugadas rápidas.

Jugadores con paso por Patronato y Sarmiento

Algunos de los futbolistas que tuvieron paso tanto por Sarmiento como Patronato han sido el arquero Michael Etulain; los defensores Fernando Fayart, Gustavo Canto y Guillermo Ferracuti; los mediocampistas Dardo Miloc y Damián Canuto, y los delanteros Adrián Balboa e Ignacio Cacheiro, entre otros.

Del actual plantel del Verde, el volante Gabriel Graciani tuvo paso por el conjunto de Paraná en el año 2017, mientras que, en Patronato, hizo lo propio el defensor lateral Lautaro Geminiani con paso por Sarmiento en la temporada 2019 respectivamente, y el mediocampista Franco Leys, entre 2018 y 2019.

Por último, vale recordar que Iván Delfino dejó de ser el DT de Sarmiento el sábado 19 de diciembre tras la victoria ante San Martín de Tucumán, en el Eva Perón. Debido a su ida a Patronato fue que arribo quien es el actual entrenador del Verde: Mario Sciacqua, con quien Sarmiento terminó coronándose en enero de este año y concretar el ansiado regreso a Primera.

Ambos entrenadores tienen una importante trayectoria en el fútbol del interior y han manifestado en reiteradas ocasiones el mutuo respeto que se tienen. Por ello, el encuentro de esta tarde es más que especial para quienes fueron parte del último regreso a la máxima categoría del Verde.