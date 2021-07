Boca visita esta noche a Banfield, en medio de tensiones y con su plantel profesional aislado

Tras la polémica eliminación de la Copa Libertadores y en medio de tensiones con la Liga Profesional de Fútbol, que no le permitió reprogramar pese a no poder usar a sus profesionales, aislados por posibles contagios de coronavirus, Boca Juniors visitará esta noche a Banfield en el estadio "Florencio Sola", por la segunda fecha de la LPF.

El encuentro se disputará desde las 20:15, con el arbitraje de Pablo Echavarría (Hernán Maidana y Javier Uziga serán sus asistentes) y la televisación de FOX Sports Premium.

El elenco de la Ribera viene de sufrir una dolorosa salida de la Libertadores a manos de Atlético Mineiro, en una serie en la que fue perjudicado por el VAR y que terminó de forma escandalosa, con enfrentamientos en la zona de vestuarios entre los futbolistas y la policía local.

El regreso del plantel "Xeneize" a la Argentina llegó de la mano con otras malas noticias para los dirigidos por Miguel Russo, ya que la Liga Profesional y el Gobierno nacional rechazaron el pedido de Boca para postergar y organizar un corredor sanitario, respectivamente.

Con este panorama es una incógnita el posible equipo que saldrá a jugar en el Florencio Sola, tomando en cuenta que la Reserva que dirige Sebastián Battaglia jugó ayer -le ganó 3 a 1 al "Taladro"-, por lo que Boca no dispone de los ocho profesionales como mínimo que exige el reglamento.

Todavía los dirigentes boquenses analizan los pasos a seguir y tampoco se descarta que opten por no presentarse a disputar el encuentro pese a las sanciones a las que se exponen.

El empate en la primera fecha como visitante de Central Córdoba (1-1) dejó como saldo negativo la baja del volante Alejandro Cabrera, quien sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha.

El lugar de Cabrera será ocupado por Lautaro Ríos, el juvenil que hizo su debut en Primera al reemplazarlo en el Estadio Único Madres de Ciudades.

Asimismo, el técnico Javier Sanguinetti analiza cambiar el esquema usado en Santiago del Estero, pasando de una línea de cinco defensores a otra de cuatro, sumando un hombre de ataque, como Mauricio Cuero.

De esta manera, el "Taladro" formaría con Facundo Altamirano; Emmanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Juan Pablo Álvarez, Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos; Mauricio Cuero, Franco Quinteros y Luciano Pons.

Colón y Lanús se miden en Santa Fe

Colón de Santa Fe, que debutó con una resonante victoria en el estadio "Monumental" de River Plate, recibirá hoy a Lanús, que en su estreno se floreó con una goleada, en otro de los partidos que le darán continuidad a la segunda fecha de LPF.

El encuentro se jugará a partir de las 13.30 en la cancha de Colón, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la TV Pública.

El "Sabalero" se presentará en Santa Fe luego de haber sido campeón de la pasada Copa de Liga (goleó a Racing en la final y logró su primer y único título) y luego de haber superado a River por 2-1 en Núñez, en una actuación muy buena que se realzó por que jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos.

El "Sabalero" recuperó a todos los jugadores afectados por Covid-19, pero igual sufrirá las bajas del suspendido Piovi, más Paolo Goltz y Cristian Ferreira, con problemas físicos.

Domínguez incluirá a Bruno Bianchi por Piovi y también pondría a Nicolás Leguizamón en la ofensiva para acompañar a Facundo Farías, saliendo el colombiano Yeiler Góez.

En el arco, si bien está en condiciones de atajar el uruguayo Leonardo Burián tras haber arreglado su situación contractual con el club, el entrenador quedó conforme con la actuación de Ignacio Chicco ante River y no sería extraño que lo incluya de nuevo.

San Lorenzo espera a Central Córdoba de Santiago del Estero

San Lorenzo, tras empatar en el estreno del ciclo del entrenador uruguayo Paolo Montero, recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero con la misión de quedarse con los tres puntos.

El encuentro se jugará a partir de las 15.45 en la cancha del "Ciclón", será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.

San Lorenzo empezó su campaña en el torneo empatando 1-1 en Sarandí con Arsenal sin dejar buena imagen, mientras que los santiagueños lograron idéntico resultado en casa, ante Banfield.

En el "Ciclón", se reintegraron al plantel los mellizos paraguayos Ángel y Oscar Romero tras haber participado con el seleccionado de su país de la Copa América, tomarse vacaciones y por guardar el aislamiento preventivo para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

Racing es anfitrión de Gimnasia y Esgrima

Racing será hoy local contra Gimnasia y Esgrima La Plata, también por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que comenzará a las 18 en el estadio "Juan Domingo Perón", con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

"La Academia" quedó afuera de la Copa Libertadores el martes pasado, tras la derrota sufrida ante San Pablo (3-1) como local, revés que dejó otra vez al entrenador Juan Antonio Pizzi en medio de una gran cantidad de críticas.