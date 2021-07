Boca utilizará un corredor sanitario y así podría poner titulares frente a Banfield

El Mundo Boca vivió ayer otra jornada de alto voltaje, después de varios cruces, comentarios y versiones encontradas, respecto del pedido de postergación de los partidos con Banfield y San Lorenzo, por el torneo doméstico y de la presión que ejerció la Liga Profesional sobre el comunicado emitido por la dirigencia “xeneize”, en el que aseguraba que Marcelo Tinelli, presidente de la misma, “habría dado la palabra para la suspensión de los dos encuentros”. Y la desmentida con dureza por parte del conductor televisivo. Pero la historia no termina ahí.

Después de la llegada de la delegación de Boca, procedente de Brasil, tras el escandaloso partido ante Atlético Mineiro, el Ministerio de Salud, que en un primer momento había obligado a los jugadores a realizar un aislamiento de siete días, por considerar que había quebrado la burbuja sanitaria, finalmente anoche cambió su postura y aprobó a que el club utilice un corredor sanitario y lo habilitó para jugar mañana ante Banfield.

Por lo que se supo, el organismo gubernamental, que dictó el confinamiento de 7 días para el contingente xeneize, tras regresar de Belo Horizonte, dará lugar a la revisión pedida por Boca, que tenía avales de la Conmebol y el Consulado para justificar que la burbuja sanitaria jamás se había roto durante esa excursión.

La delegación boquense se enteró recién cuando pisó suelo argentino de que tenía que aislarse durante una semana. Ante esa situación, se tejieron un sin fin de versiones.

* Qué Boca iba a pedir la postergación del partido con Banfield y también el de San Lorenzo (va el martes, en la Bombonera), basándose en el Artículo 29.2 del Reglamento de la Liga Profesional.

* Qué iba a presentarse a jugar con juveniles (se desdijo y luego propuso a la reserva de Sebastián Battaglia).

* Que estaba dispuesto a presentarse con los titulares (a pesar de estar en confinamiento), pero con los PCR negativos en la mano.

Ante toda esta situación, se registraron largas charlas con Marcelo Tinelli, presidente de la LPF, con el que hubo cortocircuito: desde el club que preside Jorge Ameal dijeron que el conductos televisivo les había dado el okey para posponer sus dos compromisos, situación que fue desmentido horas después por el propio Tinelli. Inclusive, varios clubes que forman parte de la Liga Profesional se opusieran al pedido de postergación de los partidos de Boca, considerando que hubo varios casos de contagios masivos de coronavirus que obligaron a los mismos a presentarse con mayoría de suplentes y juveniles en encuentros oficiales.

El contrapunto con marcelo tinelli

Durante la tarde, Boca emitió un comunicado en el cual, Marcelo Tinelli le habría asegurado que el partido con Banfield se iba a suspender.

Sin embargo, la respuesta del presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) no se hizo esperar. Y salió con los tapones de punta. El conductor televisivo desmintió haberle asegurado al presidente de Boca, Jorge Ameal, que se iba a autorizar la suspensión del partido con Banfield.

La aclaración textual ofrecida por el también presidente de San Lorenzo en uso de licencia fue la siguiente:

“Como presidente de la LigaAFA quería contarles lo sucedido en relación con el tema de BocaJrsOficial y su pedido, que ingresó en el día de hoy (por ayer) a última hora a la Liga, para postergar su partido del fin de semana frente a Banfield y el del martes con SanLorenzo.

“En un comunicado emitido hoy (por ayer) por el club, aseguran que de palabra yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad y que no transmite el espíritu de nuestra Liga AFA de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento. “Hablé dos veces en los últimos días con el presidente de BocaJrsOficial. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil.

“Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta”. “Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado con carácter de urgente, una reunión, donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final”.

El colombiano Edwin Cardona practicó ayer en el predio de Ezeiza con la reserva y hoy viajaría al país el peruano Luis Advíncula, la cuarta incorporación para Miguel Ángel Russo.

Cardona realizó su primer entrenamiento con el grupo que dirige Sebastián Battaglia, tras estar aislado una semana por el protocolo sanitario luego de retornar de Colombia junto a su familia, y a la espera de la resolución de la Liga sobre el pedido de los dirigentes de postergar los partidos con Banfield y San Lorenzo, correspondientes a la segunda y tercera fecha.

En otro orden, se espera que hoy ponga rumbo a la Argentina el defensor Luis Advíncula, quien llega del Rayo Vallecano, al que se le compró el 80 por ciento de su ficha por 2.500.000 dólares.

El ex integrante de la Selección de Perú llegaría en la madrugada del sábado y como marca el protocolo, tendrá que cumplir el aislamiento obligatorio de siete días.