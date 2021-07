Independiente está obligado a derrotar hoy al Santos, para pasar a los cuartos de final

Independiente recibirá hoy al Santos, con la obligación de ganar para revertir la derrota por 1-0 en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol 2021. Jugarán desde las 19.15 en el estadio "Libertadores de América" de Avellaneda, con arbitraje del peruano Diego Haro y televisación de ESPN y Directv Sports. El VAR estará a cargo del peruano Víctor Carrillo.

El Rojo perdió por 1-0 en la ida jugada en Vila Belmiro y necesita un triunfo por dos goles para evitar la definición con tiros desde el punto penal.

Luego de un receso complicado por las deudas y embargos que tuvo que afrontar la dirigencia, el Rojo buscará seguir en la Copa Sudamericana, un certamen que ya supo conquistar en 2010 y 2017.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni seguirá sin poder contar con el defensor Joaquín Laso, único refuerzo para el segundo semestre del 2021.

En los primeros partidos oficiales, el conjunto de Avellaneda no pudo convertir ya que el domingo debutó en el torneo de la Liga Profesional con un empate sin goles ante Argentinos Juniors, como local.

Falcioni, quien el martes cumplió 65 años, solo realizará una variante con respecto al equipo de la ida y será el ingreso del defensor Sergio Barreto, quien cumplió la suspensión, en reemplazo de Patricio Ostachuk.

El entrenador expuso su conformismo con el funcionamiento del equipo y confía en que la falta de gol se cortará con una mejor precisión al momento de definir.

Santos, subcampeón de la última edición de la Copa Libertadores, ya cumplió con una parte con la victoria que consiguió en casa con el gol de Kaio Jorge, a veinte minutos del final.

El "Peixe" no es un equipo fuerte como visitante ya que en su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores perdió los tres partidos que jugó: 2-0 contra Boca en La Bombonera; 2-1 en Bolivia ante The Strongest y 3-1 en Ecuador frente a Barcelona.

Si se cuentan todos sus compromisos fuera de casa, entre todas las competencias del año, solo en tres de 26 mantuvo la valla invicta.

Sin embargo, el equipo paulista tiene un antecedente favorable en Argentina ya que a principios de abril y todavía mientras era dirigido por Ariel Holan, le ganó 3-1 a San Lorenzo en el Bajo Flores por la ida del repechaje para entrar a la fase de grupos.

En cuanto a la formación, el DT Fernando Diniz realizaría una sola modificación: Felipe Jonatan jugará en el lateral izquierdo en lugar del lesionado Moraes.

Independiente y Santos tienen un largo historial en competencias sudamericanas y el Rojo lo domina con seis triunfos, tres empates y dos victorias de los brasileños.

Además, el "Rey de Copas" convirtió al Libertadores de América en un recinto casi imbatible en partidos de Copa Sudamericana ya que solo perdió uno de los últimos 16 enfrentamientos.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

INDEPENDIENTE: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Lucas Romero y Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa; y Silvio Romero. D.T.: Julio César Falcioni.

SANTOS: Joao Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky y Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota y Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge y Marcos Guilherme. D.T.: Fernando Diniz.