Racing decepcionó en Avellaneda y perdió frente a San Pablo

El equipo de Juan Antonio Pizzi no supo aprovechar el empate de visitante en el Morumbí, la semana pasada, y cayó sin atenuantes frente al conjunto dirigido por Hernán Crespo, con dos goles del ex jugador de Independiente, Emiliano Rigoni y Marquinhos, mientras que Javier Correa descontó para La Academia.

Con el correr de los minutos, el equipo brasileño se fue adueñando del balón, pero los de Pizzi crecieron en el último cuarto de hora.

Cuando parecía que ambos equipos se iban a ir al descanso del entretiempo igualados sin goles, Marquinhos abrió el marcador, ante la salida del arquero Arias.

La segunda etapa arrancó con un nuevo tanto de San Pablo, con otra definición de Marquinhos, tras un pase milimétrico de Martín Benitez.

Con la obligación de tener que revertir el resultado y anotar tres goles para continuar con chances, Racing intentó hacerse fuerte en ataque por la derecha con el recién ingresado Fabricio Domínguez, pero sin generar peligro en el área rival.

El tercer gol de los brasileños llegó luego de una rápida salida desde su propio campo, que llegó a los pies de Marquinhos, la figura de la visita, quien habilitó a Rigoni para el tercer tanto de su equipo y el segundo en su cuenta personal.

El equipo de Crespo logró ser efectivo en el arco rival y luego cuidó con oficio el resultado a favor, mientras que Racing no consiguió la claridad suficiente para revertir la derrota y volvió a dejar una pálida imagen en un partido decisivo.