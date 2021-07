Argentinos Juniors recibe a River y ambos aspiran a clasificarse en los cuartos de final

En partido de desquite de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate, que ha mermado en su rendimiento y en la obtención de buenos resultados en los últimos tiempos de la mano del entrenador Marcelo Gallardo, visitará esta noche a un difícil rival, Argentinos Juniors, que le empató de visitante 1 a 1 en la ida.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio "Diego Armando Maradona", en el barrio porteño de La Paternal, con el arbitraje de paraguayo Eber Aquino y televisado por ESPN.

El ganador de este partido avanzará a cuartos de final, si empatan 1-1 habrá remates desde el punto penal, si igualan sin goles clasificará Argentinos por gol de visitante que anotó en Núñez y si lo hacen por más de un gol pasará River por el valor doble de los tantos anotados en cancha rival.

El cotejo de ida evidenció claramente lo exigente que es Argentinos para un River que no tiene el nivel de hace dos o tres años, con figuras de calidad que no han sido debidamente reemplazadas, una dificultad manifiesta para sumar triunfos como local y, lo más serio, lo cuesta arriba que se le hace a este equipo lograr una superioridad que antes era moneda corriente y como muestra vale lo que le costó clasificar en la fase de grupos.

En el primer juego, River parecía encaminarse a una clara victoria "Millonaria", ya que ganaba con rápido gol de Matías Suárez, pero Gabriel Hauche lo empató. En el segundo tiempo Argentinos se agrupó bien en defensa y el equipo de Gallardo no encontró el camino al gol cerrando un justificado empate.

Difícil noche para River y para Gallardo quien tiene en Gabriel Milito, DT de Argentinos, a un rival que le da dolores de cabezas. El exzaguero de Independiente, dirigiendo a Estudiantes y Argentinos, enfrentó en cinco ocasiones a equipo del "Muñeco" totalizando tres triunfos, un empate y un revés, logrando diez de 15 puntos.

No obstante, Gallardo puede sacar pecho en cuento a los cotejos ante el equipo Argentinos en la Copa, ya que de las seis eliminatorias de Libertadores que disputó ganó cinco: Tres contra su máximo rival, Boca, una contra Racing y otra frente a Independiente y solo perdió en semifinales frente a Lanús en 2017 con las polémicas del VAR.

La Libertadores de los pasados tres años hablan de un River protagonista (campeón, finalista y también semifinalista), pero sin títulos locales, solo ganó copas nacionales, aunque en la pasada Copa de la Liga Boca lo eliminó en cuartos de final (en definición por penales) y ahora inició el torneo de la Liga Profesional perdiendo de local con Colón en Núñez.

Argentinos mantuvo la base del equipo que hizo buena campaña y fue líder del grupo "F" con rivales de mucho nivel como Universidad Católica de Chile (clasificó segundo), Nacional de Montevideo y Atlético Nacional de Medellín.

En partido de difícil pronóstico, River siempre cuenta con más posibilidades técnicas y de jerarquía individual, pero este Argentinos no respetó al "Millonario", como cuando le ganó en la Copa de la Liga 1-0 en Nuñez o el empate de la ida en la Copa, la semana pasada.

Las probables formaciones, serían estas:

ARGENTINOS JRS.: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Franco Moyano, Jonathan Gómez, Elías Gómez y Gabriel Florentín; Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche. D.T.: Gabriel Milito.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. D.T.: Marcelo Gallardo.