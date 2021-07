Boca enfrenta a Atlético Mineiro en busca de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Boca Juniors visitará esta tarde, desde las 19.15, a Atlético Mineiro, en la revancha luego del polémico empate sin goles en La Bombonera, de la semana pasada, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y el chileno Julio Bascuñán como el encargado del VAR.

Precisamente, la revisión por video le impidió al Xeneize quedarse con el triunfo en el encuentro de ida, luego de la polémica anulación del gol que le hubiera dado la ventaja a los de Miguel Russo.

El ganador de la llave se verá en cuartos de final contra el vencedor del cruce entre River Plate y Argentinos Juniors, que se medirán mañana, en La Paternal.

Para buscar la clasificación, Russo apostaría por el mismo equipo que jugó en la ida en La Bombonera, pero también podría optar por una variante en la defensa: podría ingresar Lisandro López en una línea de tres defensores centrales, y en ese caso saldría el delantero Norberto Briasco.

El cuerpo técnico preservó a la mayoría de los titulares para la revancha y en el debut en el torneo de la Liga Profesional utilizó una formación alternativa, que a diez minutos del final dejó escapar el triunfo en Santa Fe, para quedarse con el sabor amargo de un empate 1 a 1 ante Unión.

Los únicos que tuvieron minutos fueron Marcelo Weigandt, Esteban Rolón, Cristian Medina y Cristian Pavón, quien todavía está pendiente de una oferta del exterior y no tiene asegurada su continuidad en el club.

Los que seguirán afuera de la serie son los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra, quienes podrían retornar en caso de una eventual clasificación a los cuartos de final.

Atlético Mineiro demostró en la ida que es un rival duro y ratificó que lo hecho en la fase de grupos no fue casualidad, cuando sumó 16 unidades en 6 partidos (5 triunfos y un empate), el mejor puntaje de esa etapa.

Con respecto a la ida, el entrenador Cuca no podrá contar con el defensor Réver, por la lesión que sufrió en el codo, y tampoco con el delantero chileno Eduardo Vargas, quien dio positivo en Covid-19.

El argentino Ignacio "Nacho" Fernández y el venezolano Jefferson Savarino fueron preservados y no viajaron a San Pablo. Uno de los pocos titulares que disputó todo el partido fue el delantero Hulk, quien convirtió los dos goles y fue nuevamente la figura del equipo.

Por séptima vez en su historia, Boca definirá una serie de octavos de final de Copa Libertadores contra un rival brasileño y buscará sostener una racha positiva ya que nunca perdió en Brasil en dicha instancia, con cuatro triunfos y dos empates.

Posibles formaciones

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso y Dodo; Allan y Tche Tche; Matías Zaracho, Ignacio Fernández, Jefferson Savarino; y Hulk. DT: Cuca.

Boca Juniors: Agustín Rossi, Marcelo Weingandt, Lisandro López o Briasco, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Cristian Medina, Esteban Rolón y Diego González; Sebastian Villa y Cristian Pavón. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 19.15

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).