Racing recibe a San Pablo en Avellaneda por la revancha de los octavos de final

Racing Club enfrentará esta noche de local al San Pablo de Brasil, dirigido por el argentino Hernán Crespo, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido comenzará a las 21.30 en el Estadio Juan Domingo Perón, de la localidad bonaerense de Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

En el choque de ida, disputado el martes pasado en el Morumbí, La Academia rescató un valioso empate 1 a 1, con el peso decisivo que podría tener el gol de visitante, a la hora de la resolución de la serie.

Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi podrían meterse entre los ocho mejores del certamen de clubes más importante de la Conmebol con un empate sin goles o con un triunfo sobre los de Crespo.

En cuanto a la formación, Pizzi podrá contar con el delantero Enzo Copetti, quien no formó parte de los convocados en el debut del sábado pasado en la Liga Profesional frente a Vélez, debido a un cuadro de gastroenteritis.

Además de Copetti, la delantera albiceleste estará conformada por Tomás Chancalay, mientras que Lisandro López y Darío Cvitanich, dos de los máximos referentes del plantel, estarán en el banco de suplentes.

EL entrenador deberá decidir si mantendrá el esquema táctico utilizado en la ida en el estadio Morumbí con un 3-5-2 o si utilizará cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros.

El conjunto de Avellaneda alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores en la pasada edición, instancia en la que fue eliminado por Boca Juniors tras un global de 2 a 1.

San Pablo, por su parte, perdió como local en su última presentación por 1 a 0 ante Fortaleza -por la fecha 12 del Brasileirao- y se ubica en la 15° posición, con 11 unidades, a 17 del líder Palmeiras (28).

El conjunto dirigido por el DT Crespo lleva cinco empates, cinco derrotas y solo dos victorias en el ámbito local.

Para visitar a la "Academia", el entrenador de último paso por Defensa y Justicia, equipo con el que consiguió la Copa Sudamericana en 2020, podría realizar tres modificaciones.

El delantero Vitor Bueno, autor del tanto del conjunto brasileño en la ida a los 34 minutos de la primera etapa, entraría por Eder para darle al equipo mayor poderío ofensivo.

El delantero Martín Benítez, ex Independiente, podría salir desde el arranque en reemplazo de Igor Gomes, tras el buen rendimiento mostrado en el choque de ida en el Morumbí.

Además, el zaguero central Bruno Alves estará disponible tras haberse perdido el choque de ida por acumulación de tarjetas amarillas y entrará en reemplazo de Leo.

Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno e Ignacio Piatti; Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Juan Antonio Pizzi.

San Pablo: Tiago Volpi: Diego Costa, Robert Arboleda, Bruno Alves e Igor Vinícius: Luan Santos, Liziero y Welington: Rodrigo Nestor, Martín Benítez o Igor Gomes y Éder. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Estadio: Juan Domingo Perón (Avellaneda).

Hora: 21.30.

Próximos partidos

Copa Libertadores

Hoy

19.15 - Atl. Mineiro (BRA) vs Boca

21.30 - Racing vs San Pablo (BRA)

Mañana

19.15 - Palmeiras (BRA) vs U. Católica (CHI)

19.15 - Barcelona (ECU) vs Vélez

21.30 - Argentinos vs River

21.30 - Flamengo (BRA) vs Def. y Justicia

Jueves

21.30 - Internacional (BRA) vs Olimpia (PAR)

3 de agosto

19.15 - Fluminense (BRA) vs Cerro Porteño (PAR)

Copa Sudamericana

Hoy

19.15 - Gremio (BRA) vs LDU Quito (ECU)

21.30 - Ath Paranaense (BRA) vs América Cali (COL)

Mañana

19.15 - Arsenal vs Sp. Cristal (PER)

21.30 - Bragantino (BRA) vs Ind. del Valle (ECU)

21.30 - Libertad (PAR) vs Junior (COL)

Jueves

19.15 - Independiente vs Santos (BRA)

21.30 - Peñarol (URU) vs Nacional (URU)

21.30 - Rosario Central vs Dep. Táchira (VEN)