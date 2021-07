Sarmiento enfrenta a Temperley por un lugar entre los ocho mejores de la Copa Argentina

Sarmiento buscará esta tarde reencauzar su rumbo en el segundo semestre futbolístico del año, cuando enfrente a Temperley, desde las 15.05, por los octavos de final de la Copa Argentina, en San Nicolás.

El Verde quiere dejar atrás lo antes posibles el tropezón del debut en la Liga Profesional, el viernes pasado, en el Estadio Eva Perón, que terminó con derrota 3 a 0 frente a Estudiantes de La Plata, un resultado que asestó un duro golpe al plantel y al cuerpo técnico, que se habían preparado en la pretemporada con expectativas diferentes para el arranque.

Con algunos cambios, a partir de la carga física del encuentro anterior, el conjunto dirigido por Mario Sciacqua intentará superar al Gasolero y meterse en los cuartos de final del certamen federal, para enfrentarse al vencedor de la llave entre Talleres de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto.

El plantel practicó ayer por última vez en Ciudad Deportiva, antes de partir rumbo a San Nicolás, pasado el mediodía y después del almuerzo. En el último ensayo previo a la concentración, Sciacqua ensayó algunas jugadas de pelota parada y también hubo trabajos de fútbol reducido, para preservar a una plantilla que deberá enfrentar una intensa seguidilla de partidos en los días por venir.

Así, apenas finalice su compromiso ante Temperley, Sarmiento comenzará a pensar en el viaje a Paraná, para medirse nuevamente ante el Patronato de Iván Delfino -predecesor de Sciacqua-, el domingo a las 13.30.

Con varios cambios

Para la formación de esta tarde, el entrenador santafesino alineará un equipo con varias modificaciones con respecto al once titular contra Estudiantes.

Manuel Vicentini seguirá siendo el arquero, en uno de los puestos que repite presencia con relación al estreno en la Liga; los laterales serían Matías Molina y Lautaro Montoya, en reemplazo de Martín García y Facundo Castet, respectivamente; en la dupla central, se mantendría Braian Salvareschi, pero su compañero de zaga será Nicolás Bazzana, en lugar de Marcelo Herrera; en el medio, ingresarán Gabriel Graciani, Federico Bravo, Julián Chicco y Yaír Arismendi, quienes sustituyen a Guido Mainero, Federico Vismara, Gabriel Alanís y Sergio Quiroga; arriba, se mantendrá Jonatan Torres, acompañado por Patricio Cucchi.

En Temperley, dirigido por Fernando Ruiz, el once inicial saldría con: Joaquín Papaleo; Agustín Sosa, Facundo Gómez, Gastón Bojanich y Santiago Bustos; Franco Díaz, Gaspar Vega, Agustín Allione y Agustín Toledo; Elías Contreras y Facundo Pumpido.

Sarmiento llegó a los octavos de final tras dejar en el camino a Newell's Old Boys, en la instancia anterior, en el mismo estadio, mientras que su rival de hoy viene de derrotar a Deportivo Riestra y a Talleres de Remedios de Escalada.