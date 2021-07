Independiente y Argentinos Juniors no pasaron del empate en Avellaneda

Independiente no consiguió imponerse anoche de local frente a Argentinos, en el Estadio Libertadores de América, por la primera fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El equipo de Julio Falcioni fue el que más buscó y generó peligro, a través del juego por los costados con Palacios y Velasco, y la presencia en el área de Silvio Romero, pero no pudo romper el cerco defensivo de Argentinos Juniors.

Pese a que el Rojo presentó mayoría de titulares, no logró convertir las opciones de gol que generó en el arco de Lucas Chávez, y ahora deberá concentrarse en remontar entre semana la serie ante Santos de Brasil, entre semana, para seguir en la Copa Sudamericana.

Por su parte, en el Bicho de La Paternal, el DT Gabriel Milito alineó a un equipo alternativo y sólo repitió al arquero Lucas Cháves con respecto al empate como visitante ante River, la semana pasada, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Precisamente, el arquero de Argentinos Juniors fue clave para mantener el cero en el arco de Argentinos Juniors, que se jugará el miércoles, en su cancha ante el Millonario, el pase a la ronda de ocho mejores del principal certamen continental de clubes.

Por el campeonato local, en la próxima jornada, Independiente visitará a Estudiantes en La Plata, mientras que Argentinos será anfitrión de Newell´s de Rosario.