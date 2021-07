Zielinski: "No me gustó el primer tiempo, pero está bien que hayamos ganado"

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, se refirió al triunfo de su equipo frente a Sarmiento, anoche en el Estadio Eva Perón, por 3 a 0, y consideró que el partido fue "parejo", pero, al final, sus dirigidos hicieron los méritos para ganar.

"No me gustó el primer tiempo porque no fuimos un equipo protagonista y estábamos lejos de la jugada. En el segundo funcionamos bien. Fue un partido muy parejo y está bien que hayamos ganado", aseguró Zielinski, en conferencia de prensa.

"En el entretiempo corregimos lo del primer tiempo y tuvimos los espacios. Con un triunfo siempre hay más tiempo para mejorar", agregó el experimentado DT, quien reconoció que el Pincha no pudo plasmar completamente en cancha su planificación inicial.

"La idea era tener mayor circulación y cuando la pelota pasa por uno o dos jugadores buscamos una salida más prolija. Tenemos que manejar mejor los partidos. Seguramente con el correr de los encuentros vamos a evolucionar", concluyó.