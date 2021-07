Otros cinco encuentros se disputarán hoy

Aldosivi de Mar del Plata recibe hoy a Patronato de Paraná por la primera fecha del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en uno de los cinco cotejos que se disputarán.

Se iniciará a las 13.30 en el estadio "José María Minella", con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación de TNT Sports y Fox Sports Premiun.

Ambos llegan al inicio del torneo con el objetivo de sumar puntos para escalar en la tabla de promedios, más allá que en 2021 no habrá descensos y si volverán a implementarse en 2022.

El "Tiburón", con Fernando Gago como DT, viene de caer en dos amistosos de preparación en la Ciudad de Buenos Aires: perdió 2-0 ante Atlético Tucumán y 3-0 frente a San Lorenzo.

Patronato, dirigido por el extécnico de Sarmiento de Junín, Iván Delfino, viene de vencer 1 a 0 a Villa San Carlos el último martes en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad, por octavos de final de la Copa Argentina, y tras ese cruce, desde aquí se trasladó a "La Feliz".

El "Patrón" podría formar con el mismo equipo que se impuso por el torneo federal, aunque Gabriel Gudiño, quien ingresó desde el banco en ese encuentro, tiene chances de ir desde el arranque, en lugar de Neri Bandiera.

Newell´s recibe a talleres (c)

En el siguiente turno, Newell's Old Boys recibe a Talleres de Córdoba, con el debut de Fernando Gamboa en su regreso como DT del equipo del Parque Independencia de Rosario.

Jugarán desde las 15.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Gamboa, quien vuelve a Newell's después de 13 años, no tendrá al volante Pablo Pérez, desgarrado en el amistoso del sábado 10 ante la Reserva, e ingresará Jerónimo Cacciabue.

El DT local pondrá un equipo ofensivo (4-3-3), con un medio campo integrado por Cacciabue, Julián Fernández y Nicolás Castro; y Ramiro Sordo, Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo en ataque.

En Talleres de Córdoba, el técnico, Alexander "Cacique" Medina no contará con el marcador central rosarino Juan Cruz Komar, por una lesión muscular, ni con el zaguero ecuatoriano Piero Hincapié, quien volvió hace pocos días tras jugar la Copa América con su seleccionado.

Debutan lanús y Atlético tucumán

Lanús, con el debut de uno de sus cuatro refuerzos y la vigencia del goleador José Sand, próximo a cumplir 41 años, recibe a Atlético Tucumán desde las 15.45, en partido que será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal Fox Sports.

El "granate" mantuvo como técnico a Luis Zubeldía y sumó cuatro refuerzos, pero solo uno de ellos estará desde el inicio del campeonato, Ignacio Malcorra, volante de gran pegada que viene del fútbol mexicano, mientras que Ángel González iría al banco de suplentes.

En el equipo tucumano sigue como DT a Omar De Felippe y tendrá el debut del delantero Ciro Rius, además del zaguero Jonathan Cabral, quien regresó tras pasar por Newell's.

Atlético (T) no contará con cuatro habituales titulares: Augusto Lotti y Oscar "Junior" Benítez, por padecer coronavirus, más Mauro Osores y Guillermo Acosta, con lesiones musculares.

Gimnasia y Esgrima La Plata, sin su refuerzo estrella, el tucumano Luis "Pulga" Rodríguez, lesionado, recibirá mañana a Platense en un partido válido por la primera fecha del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Gimnasia espera en el "Bosque" a platense

En su estadio,Gimnasia y EsgrimaLaPlata aguarda a Platense, a partir de las 18, bajo arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por la señal Fox Sports.

El "Lobo" mantuvo la dupla técnica compuesta por Mariano Messera y Leandro Martini, y se reforzó con la estrella del pasado campeonato, el tucumano Luis "Pulga" Rodríguez, quien se consagró campeón con Colón de la Copa de Superliga, aunque no debutará por un desgarro.

Platense, iniciará nuevo ciclo conducido por Leonardo Carol Madelón (reemplazó a Juan Manuel Llop), y como caras nuevas tiene al lateral derecho Augusto Schott (exTalleres de Córdoba), Facundo Cardozo, exAll Boys, Brian Mansilla (viene desde Racing), Horacio Tijanovich (exGimnasia) e Iván Gómez (exEstudiantes de La Plata), quienes serían suplentes.

Vélez-racing, una buena propuesta

Racing Club, que viene de perder ante Colón la final de la Copa de la Superliga pasada, visita a Vélez Sarsfield a las 20.30, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por TNT Sports.

Es promesa de partido atractivo, pero la expectativa se ve diezmada debido a que a ambos están en plena competencia por la Copa Libertadores, en instancia de eliminación directa.

Porello, los entrenadores van a reservar a su mejores elementos pensando en el pase a los cuartos de final del torneo continental, por lo que el debut en la LPF pasó a segundo plano.

El DT de Racing, Juan Antonio Pizzi, haría debutar desde el inicio a los refuerzos, Lisandro López, quien regresó desde Estados Unidos, y Javier Correa, exSantos Laguna de México.