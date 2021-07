“Creo que somos un equipo competitivo y estoy ilusionado con el arranque”

A horas nada más para el estreno oficial ante Sarmiento en Junín, Ricardo Zielinski brindó una conferencia de prensa virtual en la que no confirmó el equipo, pero sí afirmó que Jorge Rodríguez estará desde el arranque. Además, el DT del Pincha analizó un mercado de pases en el que aguarda por más nombres propios, los cuales estarían llegando, según sus palabras, “a principios de la semana que viene”.

Consultado en primera instancia por la conformación del once para el debut oficial, Zielinski prefirió no confirmarlo, aunque avisó que será muy parecido al que terminó la pretemporada con victoria ante Atlético Tucumán en Uno. “El Corcho desarrolló una semana normal, así que seguramente jugará. El equipo va a ser muy parecido al que venimos planteando en los amistosos. Igual me lo guardaría hasta último momento por si tenemos algún inconveniente. Pero en general, es parecido a lo que veníamos haciendo”, sostuvo el entrenador. En cuanto al proceso, con problemas por lesiones y varios jugadores que se han ido, y los objetivos para el actual semestre, el Ruso destacó la preparación y apuntó a las copas.

“Llegamos relativamente bien, como casi todos los equipos que hacemos una pretemporada. Estamos siempre esperando el partido de inicio porque es el que nos va a marcar las pautas. Pero creo que hemos hecho una buena pretemporada.

Tenemos un equipo competitivo. Y estoy ilusionado con el arranque”, remarcó. “Siempre tratamos de empezar un campeonato con mucha ilusión. Y tenemos la idea de ver si podemos entrar a las copas. Fundamentalmente ser un equipo que en cualquier lugar esté con la idea de ser protagonista. Ojalá lo podamos hacer. Creo que tenemos un buen equipo. Y empezaremos a edificar la idea a partir del primer partido de la temporada”, indicó.

Como se explicó, el actual mercado no viene siendo sencillo, pero el DT es optimista con cerrar nuevos nombres en los próximos días. “Se fueron algunos jugadores.

Algunos porque vencía el contrato y algunos porque consideramos que podíamos ir para otro lado. Otros no quisieron quedarse. Buscaron una nueva oportunidad y uno lo entiende”, explicó el DT. “Me da la impresión de que quedó la mayoría de la base del proceso anterior.

Van a venir jugadores, pero ha sido un mercado muy complicado. Tengo fe que hemos consensuado y hecho el mejor libro de pases que podemos, a pesar de que fuimos por otras opciones a veces y no la encontramos. Pero creo que tenemos un equipo competitivo y vamos a hacer un buen campeonato. En principio, las negociaciones con algunos jugadores están bien encaminadas. Y estamos esperando que en el transcurso de esta semana o a principios de la semana que viene, se concretará alguna incorporación más”, sostuvo.

Entre las pocas caras nuevas a disposición, están Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete, el primero de ellos titular para el estreno y el segundo, variante desde el banco. “A Fernando lo he visto bien.

Lo vi con muchas ganas. Con muchas ganas de quedarse en Estudiantes, que eso es importantísimo por el sentido de pertenencia que queremos generar. Es un jugador que nos da un mejor primer pase en el medio de la cancha. Para mi es una incorporación importante, así que desde ese lugar estamos muy conformes”, indicó en cuanto al mendocino.

En cuanto al rionegrino, afirmó: “Él puede ocupar toda la franja del medio para arriba. Es un jugador que nos daría una pausa, que maneja bien la pelota. Pero en líneas generales creo que vamos a presentar un buen equipo, con jugadores competitivos. Con una base importante. Ojalá que mejoremos lo hecho en el proceso anterior. Tenemos buenas expectativas”, concluyó.