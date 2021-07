Inicia hoy el nuevo campeonato: Unión recibe a Boca

Boca Juniors, con suplentes, visita hoy a Unión de Santa Fe y así se abre la Liga Profesional de Fútbol, en partido que asumirá con la misión de lograr un buen resultado y dejar atrás el mal momento vivido en su presentación en la Libertadores, perjudicado por un despojo arbitral.

Jugarán desde las 19 en la cancha del "tatengue", será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.

El "Xeneize" que conduce Miguel Ángel Russo inició la temporada oficial con empate 0 a 0 en "La Bombonera" ante los brasileños de Atlético Mineiro, en cruce de octavos de final jugado el martes, en el que un despojo del árbitro colombiano Andrés Rojas lo privó de ganar.

Russo decidió era guardar a sus titulares para la revancha copera en Belo Horizonte y evitar lesiones en el inicio de los torneos y luego de una exigente pretemporada. Tendrá al experimentado Javier García en el arco y dos zagueros con rodaje, como Lisandro López y el peruano Carlos Zambrano, en el medio juego estará Alan Varela junto al colombiano Jorman Campuzano, quien perdió el puesto como titular, y como creativo al cordobés Gonzalo Maroni.

Boca tendrá un debut, el del juvenil de 16 años Valentín Barco en el lateral izquierdo, y también jugará desde el inicio el exSarmiento de Junín, Nicolás Orsini, una de las incorporaciones que estuvo apenas unos minutos en el segundo tiempo ante Mineiro, más otros que desean mostrarse como Agustín Obando y el goleador de la Reserva, Luis Vázquez.

En Unión aún está fresca la última victoria ante Boca del 11 de abril pasado 1 a 0, también en Santa Fe y con gol anotado por el chileno Nicolás Peñailillo, quien no será hoy titular.

El entrenador juninense Juan Manuel Azconzábal mantiene dudas para decidir el esquema táctico a utilizar en el local, pero presentaría un 4-3-3 ensayado durante la pretemporada, pero con el arribo de Emanuel Brítez, surgido de las inferiores del club, podría ser un 3-4-3.

El historial entre ambos favorece ámpliamente a Boca, que se impuso en 34 ocasiones contra 13, más 14 empates luego de haberse enfrentado 61 veces. Las probables formaciones serían estas:

UNIÓN: Moyano; Vera, Calderón, Portillo o Brítez y Corvalán; Zenón, Cañete y Nardoni; Juárez o Cordero, Juan M. García y Gastón González. D.T.: Juan Manuel Azconzábal.

BOCA: García; Giampaoli o Weigandt, Lisandro López, Zambrano y Barco; Maroni, Campuzano, Varela y Obando; Vázquez y Orsini. D.T.: Miguel Ángel Russo.

Así continúa

Mañana sábado sigue la fecha, con estos partidos:

A las 13.30, Aldosivi de Mar del Plata vs. Patronato de Paraná, con arbitraje de Silvio Trucco; a las 15.45, Newell’s – Talleres de Córdoba (Hernán Mastrangelo el juez); y Lanús – Atlético Tucumán (Pablo Echavarría); a las 18, Gimnasia de La Plata vs. Platense (Fernando Espinoza); y a las 20.15, Vélez – Racing, con el contralor de Germán Delfino.

El domingo 18, a las 13.30, Huracán vs. Defensa y Justicia (Ariel Penel); a las 15.45, Arsenal – San Lorenzo (Leandro Rey Hilfer); desde las 18, River vs. Colón de Santa Fe (Darío Herrera, el árbitro radicado en Lincoln); y a las 20.15, Independiente vs. Argentinos Juniors (Andrés Merlos).

Lunes 19: A las 18 horas, Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Banfield (Fernando Echenique); y a las 20.15, Godoy Cruz vs. Rosario Central, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.