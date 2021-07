Arranque con bajas

Sarmiento se estrenará esta noche, desde las 21.15, frente a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Eva Perón, por la primera fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Pese a que apenas será el comienzo de la campaña, el equipo juninense sufrirá algunas bajas. Entre los que no podrán estar, aparecen el experimentado Yamil Garnier, que sufrió una lesión, y el delantero Rodrigo Salinas, uno de los refuerzos que llegaron para este campeonato, que también arrastra una dolencia.

En cambio, Gervasio Núñez, que regresó al club para iniciar su tercer ciclo, no podrá estar porque aún no llegó su habilitación.