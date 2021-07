Independiente visita hoy a Santos de Brasil y Rosario Central se presenta en Venezuela

Independiente, sin refuerzos ni rodaje futbolístico, visitará hoy a Santos de Brasil, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 de fútbol.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro, con el colombiano Wilmar Roldán como árbitro y será televisado por ESPN, mientras que el chileno Julio Bascuñan estará a cargo del VAR.

La revancha será el próximo jueves 22 de julio en el estadio Libertadores de América y el ganador enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Junior de Colombia y Libertad de Paraguay.

Luego de una primera fase casi perfecta siendo ganador del grupo B con 14 puntos, el "Rojo" no tuvo suerte en el sorteo y deberá enfrentar a Santos, subcampeón de la última Copa Libertadores y uno de los equipos que bajó de la presente edición por terminar tercero en la zona que compartió con Boca Juniors.

El equipo de Julio César Falcioni afrontará el primer partido del segundo semestre sin rodaje oficial y privado de utilizar al único refuerzo que sumó durante el receso por las inhibiciones que pesan sobre el club.

El defensor Joaquín Laso, quien se perfilaba para ser titular, finalmente no fue habilitado por las deudas que arrastra el club y el entrenador deberá rearmar la defensa para la serie contra el "peixe".

La parte buena para el cuerpo técnico es que pudo mantener la base del equipo que llegó hasta semifinales de la última Copa de la Liga Profesional (cayó con el campeón Colón, 2-0) y solo se fueron jugadores que eran habituales suplentes como Pablo Hernández y Adrián Arregui.

Además de la imposibilidad de contar con Laso, refuerzo proveniente de Rosario Central, Falcioni tampoco tendrá a disposición a Sergio Barreto por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, el juvenil Patricio Ostachuk formará la zaga con Juan Insaurralde.

Santos no es el mismo equipo que jugó la final de la última Copa Libertadores contra Palmeiras, pero luego de la decepción por la temprana eliminación en la fase de grupos se ilusiona con hacer un buen papel en la Sudamericana.

El equipo dirigido por Fernando Diniz está noveno en el campeonato brasileño con 15 puntos, a diez del líder Palmeiras con el que perdió el sábado pasado por 3-2 en uno de los clásicos paulistas.

Uno de los goles de la derrota fue convertido por el uruguayo Carlos Sánchez, ex River Plate y protagonista del último antecedente entre Santos e Independiente.

En la Copa Libertadores 2018, Santos incluyó a Sánchez cuando debía una fecha de suspensión, el "Rojo" reclamó y la Conmebol le dio por ganada la ida de los octavos de final por 3-0 que fue determinante para definir la serie.

Rosario Central visita a Tachira en Venezuela

Rosario Central, sin dos de sus principales figuras, el arquero Jorge Broun y el medio campista ofensivo Emiliano Vecchio, visitará hoy a Deportivo Táchira en la ciudad venezolana de San Cristóbal, en cruce de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Pueblo Nuevo, en la ciudad de San Cristóbal, con el arbitraje del brasileño Flavio Souza y televisación de ESPN 2.

Central, que sabía de antemano que no contaría con el "Magnate" Vecchio, desgarrado, ni con el lateral derecho Damián Martínez, suspendido, se quedó a último momento sin "Fatura" Broun por un cuadro de gastroenterocolitis que motivó que ni siquiera viajara a Venezuela.

El técnico de los rosarinos, Cristian "Kily" González, pondrá al inexperto Juan Pablo Romero, de 23 años, en el arco, mientras que Francesco Lo Celso (hermano menor de Giovani, campeón de América con Argentina) reemplazará a Vecchio y Fernando Torrent a Martínez.

Además, el delantero Lucas Gamba sufre una molestia muscular y será esperado hasta último momento y -de no recuperarse-, jugará el mexicano Luca Martínez Dupuy.

Su rival, Táchira, es un equipo que ejerce una localía fuerte, de hecho ganó los últimos ocho partidos que jugó en San Cristóbal, tres por la Copa Libertadores y cinco por el torneo venezolano que lo tiene como líder.

El partido revancha se jugará en Rosario la semana próxima y el ganador de la llave entre Central y Táchira jugará en los cuartos de final ante Independiente del Valle, de Ecuador, o Bragantino, de Brasil.

Los protagonistas

Las probables formaciones en ambos encuentros, serían las siguientes:

Santos (B): Joao Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky y Moraes; Camacho, Jean Mota y Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga y Marcos Guilherme. D.T.: Fernando Diniz.

Independiente: Sosa; Bustos, Ostachuk, Insaurralde y Lucas Rodríguez; Blanco y Lucas Romero; Sebastián Palacios, Velasco y Roa; Silvio Romero. D.T.: Julio Falcioni.

Deportivo Táchira: Varela; Hernández, Vivas, Trejo y Granados; Flores, Cova, Góndola y Chacón; Covea y Quintero. D.T.: Juan Domingo Tolisano.

Rosario Central: Romero; Torrent, Almada, Ávila y Blanco; Zabala, Ojeda, Lo Celso y Ferreyra; Gamba o Martínez Dupuy y Marco Ruben. D.T.: Cristian González.